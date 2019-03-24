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台灣混血正妹跑進昆山　半馬破個人紀錄直呼：第一次就有好印象

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▲▼2019海峽兩岸（昆山）馬拉松。（圖／記者陳政錄攝）

▲台灣跑者雷理莎和陳秉豐在2019昆馬完賽後合影，兩人在女子、男子組半馬賽事均取得排名前十的佳績。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／江蘇昆山報導

2019海峽兩岸（昆山）馬拉松賽，今天上午在大陸台商、台胞大本營江蘇省昆山市開跑。值得注意的是，今年還吸引來自台灣、在網路上頗有名氣的法日混血美女雷理莎擔任跑者代表，最後她以1小時25分06秒的淨成績奪下女子組半馬亞軍，直呼第一次來就留下好印象，還突破了個人紀錄。

2019昆馬由江蘇省體育局、昆山市人民政府主辦，包括全馬42公里、半馬21公里、健康跑4公里等賽事組別，還在昆山國際會展中心舉辦「馬拉松嘉年華」，攤位上有提供蚵仔煎、滷肉飯、大腸包小腸、臭豆腐等台灣美食，供跑者完賽後一飽口福。

▲▼2019海峽兩岸（昆山）馬拉松。（圖／記者陳政錄攝）

▲2019海峽兩岸（昆山）馬拉松選手準備開跑。
 

雷理莎是標準的法日混血美女，但從小在台灣長大，曾在參加全中運時完成國女組1500公尺三連霸的壯舉，被譽為「天才跑者」，後來一度離開賽場，但近年重拾跑步熱誠，積極參與各地馬拉松賽事。

在開賽前致詞時勉勵大家雖然「馬拉松不輕鬆」，但還是要勇於突破自我、變成更強大的自己的雷理莎報名參加半馬，最後以1小時25分06秒的淨成績奪下女子組亞軍，雖然無緣第一，但完賽後她開心的說，總時長85分鐘，打破自己過去86分鐘的紀錄，「這才是最重要的」。

▲▼2019海峽兩岸（昆山）馬拉松。（圖／記者陳政錄攝）

▲對雷理莎而言，超越自我比名次更重要。

雷理莎表示，她曾在三年前去廈門參加馬拉松比賽，今天經由台灣的相關體育協會介紹，首次踏上昆山開跑仍難掩興奮。最大的印象就是「賽道、馬路超乾淨、完全沒有垃圾」，由於空氣濕度比台灣乾了不少，出汗很快就蒸發，也對運動表現帶來正面影響。

另一位同樣來自台灣的陳秉豐，從小職業運動員出身，這次參加男子組半馬排名第八，大學時就常移地大陸訓練。他說經過幾次宣傳，專程從台灣來參加昆馬的跑者已經從過去的個位數，逐漸成長到數十個，認為運動是人與人交流很好的媒介，也很感謝昆馬提供選手完善的後勤保障。

▲▼2019海峽兩岸（昆山）馬拉松。（圖／記者陳政錄攝）

▲昆山當地企業、家庭幾乎全員投入2019海峽兩岸（昆山）馬拉松賽事，就算沒有上場奔跑，也在一旁加油。

昆山年近積極建設「美麗昆山」工程，跑者在過程中途經夏駕河景觀帶、城市廣場、亭林園、森林公園、大漁灣、體育中心等充滿江南韻味和生機的城市景觀，讓1萬名跑者在奔跑中順便遊覽昆山。

昆馬還於23、24日於舉辦馬拉松嘉年華，包含台灣少數民族表演、補給站的台灣特色零食鳳梨酥、完賽時的台灣特色美食滷肉飯和珍珠奶茶等，昆山國際會展中心內還設有許多台灣小吃攤位，目的是要讓選手和市民朋友們，感受到濃濃的台灣風情。

▼2019海峽兩岸（昆山）馬拉松完賽後，跑者還有台灣美食可以品嘗。

▲▼2019海峽兩岸（昆山）馬拉松。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019海峽兩岸（昆山）馬拉松。（圖／記者陳政錄攝）▲▼2019海峽兩岸（昆山）馬拉松。（圖／記者陳政錄攝）▲▼2019海峽兩岸（昆山）馬拉松。（圖／記者陳政錄攝）

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