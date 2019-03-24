陸首隻複製警犬「昆勛」跋涉2000公里到昆明「入學」

▲大陸第一隻「克隆」警犬「昆勛」。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸全國首隻克隆（複製）警犬「昆勛」日前正式「入學」昆明警犬基地，牠將在訓導員的培訓下，適時開發潛在的警用性能。據了解，「昆勛」於2018年12月在北京出生，目前3個月大，牠的體細胞供體犬「化煌馬」是一隻雌性狼青系昆明犬，現年7歲，曾因實戰能力突出被評為公安部「一級功勛犬」。

▲「昆勛」體細胞供體犬「化煌馬」。（圖／翻攝自《新華社》）

《新華社》報導，「昆勛」出生時體重540克，體長23公分，各項健康指標均正常，牠的誕生標幟著大陸首次成功實現警用工作犬克隆，如今牠輾轉兩千多公里，從北京來到昆明「入學」。

▲大陸第一隻「克隆」警犬「昆勛」。（圖／翻攝自《新華社》）

《科技日報》指出，「昆勛」的成果來源於公安部重點研究計劃項目「功勛昆明犬的克隆」，由公安部昆明警犬基地牽頭，雲南農業大學和北京希諾谷生物科技有限公司合作開展研究，目的是利用體細胞克隆技術培育警用性能優異的工作犬，大大縮短優秀工作犬的培育時間，提升優良警犬的繁育效率。

▲訓犬員測試大陸第一隻「克隆」警犬「昆勛」。（圖／翻攝自《新華社》）

「昆勛」於5日抵達昆明，據指出，警犬出生75天后，進入幼犬培訓階段；6個月後開始專業化教學培訓3至5個月，按照犬種的特性分別進入追蹤班、緝毒班、治安防範班、物證搜索班等專用方向，「相當於大學階段進入不同專業」；「大學畢業」後，就會隨警犬訓導員帶到實戰部門進行案件實戰應用，如果順利，昆勛10個月左右就可以真正「上崗」了。