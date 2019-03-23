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「吳敦義的功勞老被忽略」　蔡正元嗆朱立倫不及格：擁韓比較實際

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▲▼吳敦義、朱立倫、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲左起國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨備戰2020，喊出重返執政的黨主席吳敦義原也有意參戰，但至今民調難起。國民黨前立委蔡正員感嘆，吳敦義沒從政以來都做的很傑出，但就是不討媒體的喜歡，也不討選民喜愛，功勞老是被忽略，反觀前新北市長朱立倫作為一個政治領袖完全不及格，只會讓人整天替他塗脂抹粉，維持討喜形象和高民調，「反過來擁韓比較實際」。

蔡正元說，吳敦義始終不是流行款式，有苦勞由他做，有功勞沒他的份。為了初選，中生代為了為了挺朱立倫，無情的砲轟吳敦義，把他形容得像是國民黨的終結者。

然而，蔡正元指出，當初朱立倫反核反得國民黨動彈不得，在前總統馬英失勢後，當了黨主席卻又不扛責選總統，還擋洪秀柱而搞了防磚條款，沒想到破磚了又換柱。

蔡正元也提到，2016朱立倫提名王如玄做副總統讓國民黨再度崩盤，又不知道怎麼收拾，只利用前立委邱毅抨擊對手蔡英文救選情，但最後又在不分區名單一腳踢開邱毅，搞出史上最爛的不分區，創下國民黨最低得票率。

蔡正元認為，朱立倫比吳敦義強的地方，就是會搞一堆媒體和名嘴，幫忙維持形象，但是作為一個政治領袖完全不及格，「碰到高雄市長韓國瑜這種茅坑裡出來的奇才，朱立倫還是反過來擁韓比較實際」。

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