　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

喝可樂喝到「貞子之手」！整隻死老鼠藏罐中　法男嚇歪客訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 可樂罐裡面有隻完整的死老鼠。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

法國一名男子下班後，在公司附近的餐廳買了罐裝的可口可樂來喝，但令人驚嚇的是，在他喝完飲料後，竟發現一隻露出「貞子之手」的死老鼠。目前他已把罐子冰進冷凍庫作為手邊唯一的證據，並進行自我觀察，看看身體是否有出現感染疾病的症狀。

英國《鏡報》報導，34歲的達敏（Damien）7日買了披薩來吃，順手帶了一罐可樂來喝，他在回家路上就喝光了這罐可樂，但在他想把空罐丟掉之際，感覺到罐子仍有點重量怪怪的，沒想到卻因此發現裡面有隻死老鼠。他指出，他當下立刻把眼前的情形通報可口可樂公司，對方也迅速受理這起事件，並以6罐可口可樂作為補償。

只不過，可口可樂公司事後來信告知，在製造過程當中，不太可能有老鼠跑得進去。達敏隨後向警方投訴，但卻得到「上網找答案」的答覆。據瞭解，可口可樂公司要求達敏把罐子送回公司做檢驗，但遭到達敏拒絕。他提到，罐子是他手邊唯一的證據，目前已經把罐子冰進冷凍庫裡。

此外，達敏懷疑自己染上人畜共通傳染病「鉤端螺旋體病」（Leptospirosis），便向醫師求助；根據醫師的說法，他體內的胃酸足以殺死這些細菌。達敏提到，「我現在正處於21天的觀察期，如果真的出現感染症狀，我就必須要去醫院了。」

ET快訊
快訊／破天荒！韓國瑜會見澳門特首崔世安
20年妻水裡下藥、半夜注射「百草枯」要他死！醫師夫醒來心好痛
小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！27歲創業變CEO

關鍵字：可口可樂,老鼠,鉤端螺旋體病

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

給穆斯林力量！紐西蘭女性「集結戴頭巾」　聚集清真寺祈禱

喝可樂喝到「貞子之手」！整隻死老鼠藏罐中　法男嚇歪客訴

起床驚見「陌生大叔」倒客廳...墊抱枕爽睡！ 網笑歪：他一直住在這

「通俄門」2年調查結束！穆勒交報告給國防部：不建議再起訴

閃光燈擋到金正恩脖子！　御用攝影師秒變「2等公民」逐出勞動黨

全球經濟前景堪憂！道瓊狂瀉460點　標普1月以來「單日最差」

川普推特語錄／美國財政部要擴大對北韓的制裁　但我已經下令取消了

「最鐵盟友」土耳其拒挺川普：不允許佔領「戈蘭高地」合法化

川普承認以色列戈蘭高地主權　俄羅斯譴責：不負責任

好噁！「髒髒妹」自拍飛機上舔馬桶坐墊 推特爆紅！

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘叫：別碰我屁股！

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

王陽明：我會讓她很性福！　 蔡詩芸害羞「都臉紅了」

利菁每個月固定「進廠維修」　 3年砸700萬元修修臉！驚呆

大叔搭捷運猛咳直接吐車廂地板　「白色濃痰」噁炸！她怒：制止不聽

給穆斯林力量！紐西蘭女性「集結戴頭巾」　聚集清真寺祈禱

喝可樂喝到「貞子之手」！整隻死老鼠藏罐中　法男嚇歪客訴

起床驚見「陌生大叔」倒客廳...墊抱枕爽睡！ 網笑歪：他一直住在這

「通俄門」2年調查結束！穆勒交報告給國防部：不建議再起訴

閃光燈擋到金正恩脖子！　御用攝影師秒變「2等公民」逐出勞動黨

全球經濟前景堪憂！道瓊狂瀉460點　標普1月以來「單日最差」

川普推特語錄／美國財政部要擴大對北韓的制裁　但我已經下令取消了

「最鐵盟友」土耳其拒挺川普：不允許佔領「戈蘭高地」合法化

川普承認以色列戈蘭高地主權　俄羅斯譴責：不負責任

好噁！「髒髒妹」自拍飛機上舔馬桶坐墊 推特爆紅！

無敵哈登又轟61分　首節就砍27分領軍宰馬刺

跟著企業財報投資就對了！「獲利創新高」業績股名單一次整理

網路零售連六年全球第一　高峰解析大陸市場兩大特點

八卦山女鬼索命！廢校玩碟仙白目闖禍2昏迷　背留長抓痕…「壞我好事、你也別活」

影／深化台帛海巡合作！蔡英文視察海巡搜救演練

21歲妹深夜「手拿鮮花墜愛河」　男岸邊手拿水管hold住：我們在玩

正在開會突遇巨爆「一半臉是血」　被埋廢墟發簡訊：老婆我愛你...

華聞快遞／天津前兩個月引進招商項目117個　到位資金1818.16億

快訊／破天荒！　韓國瑜會見「澳門特首崔世安」

天氣一冷就感冒？中醫激推「4款去寒秘訣」吹風機+薑茶必備

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

國際熱門新聞

渡輪翻覆92死　最新沉船畫面曝..

最後據點被解放　IS哈里發國滅..

她136kg遭嗆　靠真愛成功甩..

全球經濟前景堪憂！道瓊狂瀉46..

閃光燈擋金正恩脖子　攝影師變2..

起床見陌生大叔睡客廳　他嚇歪網..

摩鐵裝針孔偷拍「線上直播」　1..

她大膽跳下火車　當場被輾成兩半

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾..

馬航MH370遭劫　飛入秘密跑..

川普／我取消了對北韓的擴大制裁

21歲男自焚　燒成火人狂追女友

女童遭摧殘到腸臟外流　凶手20..

土國拒挺川普：不允許佔領戈蘭高..

更多熱門

相關新聞

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

英國有一名退休的72歲電工麥凱爾斯（Steve Mckears），他日前發現自己在花園小屋的工作桌相當詭異，桌上亂放的各式工具竟然會「自動」收回到箱子裡，他還擔心是不是自己年紀大出現幻覺，結果裝了監視器後才意外發現，原來是有一隻可愛的老鼠在幫他打掃。

卡爾拉格斐設計瓶這間小7限定展出

荷蘭空運！小7獨賣海尼根限定品

全台唯一！小7變瑪莎拉蒂賽車場

35元就能入手瑪莎拉蒂聯名商品！

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

林心如罕見曬出「2歲小海豚」照片

辣台妹短裙露毛　日本情侶一看偷笑

　

男框極品服務生　一開口丟包錢櫃

6歲妹獨自玩耍！怪女「猛砍她臉5刀」

夫妻命喪國道　路肩綁繩被比丘撞慘死

女老師只穿內褲！房東3人狂盯15分鐘

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

VIP室發出淒厲叫聲　Burning Sun爆2職員性侵3女

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

妹子傳私密照挑逗　宅男遭放鳥黑化逆襲

歐陽娜娜半年賺3億「安家費」曝內幕

懷孕4個月男友狠斷　我們不適合

即／韓國瑜訪港失言　晚間火速回應

醫生遭注射百草枯　醒來才知兇手是20年妻

更多

最夯影音

更多

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面