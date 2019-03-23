喝可樂喝到「貞子之手」！整隻死老鼠藏罐中　法男嚇歪客訴

▲ 可樂罐裡面有隻完整的死老鼠。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

法國一名男子下班後，在公司附近的餐廳買了罐裝的可口可樂來喝，但令人驚嚇的是，在他喝完飲料後，竟發現一隻露出「貞子之手」的死老鼠。目前他已把罐子冰進冷凍庫作為手邊唯一的證據，並進行自我觀察，看看身體是否有出現感染疾病的症狀。

英國《鏡報》報導，34歲的達敏（Damien）7日買了披薩來吃，順手帶了一罐可樂來喝，他在回家路上就喝光了這罐可樂，但在他想把空罐丟掉之際，感覺到罐子仍有點重量怪怪的，沒想到卻因此發現裡面有隻死老鼠。他指出，他當下立刻把眼前的情形通報可口可樂公司，對方也迅速受理這起事件，並以6罐可口可樂作為補償。

只不過，可口可樂公司事後來信告知，在製造過程當中，不太可能有老鼠跑得進去。達敏隨後向警方投訴，但卻得到「上網找答案」的答覆。據瞭解，可口可樂公司要求達敏把罐子送回公司做檢驗，但遭到達敏拒絕。他提到，罐子是他手邊唯一的證據，目前已經把罐子冰進冷凍庫裡。

此外，達敏懷疑自己染上人畜共通傳染病「鉤端螺旋體病」（Leptospirosis），便向醫師求助；根據醫師的說法，他體內的胃酸足以殺死這些細菌。達敏提到，「我現在正處於21天的觀察期，如果真的出現感染症狀，我就必須要去醫院了。」