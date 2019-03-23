機車被攤販「綁架」　佛心車主「好久沒有…了」轉念：祝開店大吉

▲雖然機車被攤販「綁架了」，但佛心車主想到「好久沒坐公車了」，化解原本可能有的衝突。（圖／翻攝爆料公社）

生活中心／綜合報導

新北市新店一名網友22日在臉書分享，早上去市場旁邊要騎車出門，卻發現自己的機車被攤販用固定遮雨棚的綠繩「綁架了」，雖然很傻眼，但好心的他轉念一想，「好久沒坐公車了」，於是祝福店家開門大吉，日後偶爾還會再把車子停在這裡。貼文讓網友直呼「你人也太好」，不過也有人懷疑，這只是攤販自導自演，上來騙個讚數而已。

「一大早看見我的機車被綁架了」，網友在臉書不公開社團「爆料公社」發文，一條綠色的繩子在龍頭左邊接近把手處繞了2圈，一路延伸到市場攤翻的遮雨棚上，原來機車是被攤販拿去當「固定樁」了。

請繼續往下閱讀...

▲機車龍頭被攤販用固定繩綁住。（圖／翻攝爆料公社）

對於攤販這種「先斬不奏，人來再說」的方式，原PO不僅沒有生氣，反而想到自己好久沒坐公車了，「祝你們開店大吉，偶爾我還是會把車停這祝你們一臂之力的。」

貼文吸引上萬個讚，多數網友單純覺得「有哏」、「好笑」，也有人覺得「你是好人」、「真有風度」、「版主好人，一生平安」、「一般人早就打110驅離（攤販）」、「換個角度想，世界的確可愛多了」；也有人質疑其實原PO就是攤販，「太假了吧」、「橋段嗎」、「其實機車是攤販自己的吧」。