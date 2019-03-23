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韓國瑜訪港首日簽8合約「金額上修26億」！自比王子吻醒高雄

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▲韓國瑜赴港簽約。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

▲韓國瑜赴港簽約。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜昨日起展開港澳深廈行，備受注目，他22日率先抵達香港，原先公布共簽下8張農漁產品與加工品銷售合約，為期4年、總計新台幣24.71億元。不過，高雄市政府在昨日深夜發布新聞稿指出，合約總金額實為26.71億元。韓國瑜也形容用高雄復活與崛起向「白雪公主被王子接吻後突然醒來」。

高市府指出，韓國瑜昨日見證了首站簽約行程，由高雄市農會、漁會與多家香港供應商簽訂合約，簽約年限甚至長達4年，交出漂亮成績單，第一天簽約金額最後統計為新台幣26.71億元，他非常感謝香港在地以及各界好朋友對高雄農、漁產品及加工品支持，他也保證品質必定嚴格把關。

拼外銷訂單首站昨日於香港會議展覽中心，共簽成8件農漁產品合約。其中香港中華出入口商會、北京本來工坊科技及上海寶甲商務服務、上海榮厚科技、好果雲富睿網路科技、華閩投資集團有限公司各簽訂4年，與北京華圃禾美商貿公司簽訂3年，港澳台灣同鄉會及港澳台灣慈善基金會及香港台灣婦女協會、中國森林有限公司等簽訂1年。

另外，港澳台灣同鄉會、港澳台灣慈善基金會及香港台灣婦女協會與高雄市農會理事長蕭漢俊簽下1年採購500萬元新台幣農特產品合約，而銷售獲利將回饋給高雄弱勢團體，不只照顧高雄農民，同時也看顧高雄的弱勢團體。

▲▼韓國瑜22日至香港，下午將進行農產品推介會暨簽約儀式。（圖／記者黃吳奕靖攝）

▲韓國瑜簽下總金額26億合約。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜表示，香港所有農產品、水產品25%來自日本，台灣僅佔3.6%，很明顯過去忽略香港重要性，未來希望高雄努力將比重拉至10%，也期盼台灣農漁民一起加油；他也說，香港有許多值得學習之處，金融海嘯後，大力推動科技產業，身為高雄市長首要學習第一個即交朋友，第二盼大力銷貨，第三吸引各界前來高雄，期待與香港之間有更密切的交流。

韓國瑜也用童話故事裡白雪公主被王子接吻後突然醒來，形容高雄突然復活並且開始崛起，他說，高雄將來會像經濟巨人奮力而起，之後政治在台北，經濟中心在高雄，他也笑稱歡迎來高雄，來得愈早、賺得愈多！

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