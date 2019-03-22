電動車減排救地球　卻可能損及人權

▲電動車的鋰離子電池製造過程中可能迫害童工、侵犯人權及傷害環境。（《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

國際特赦組織21日公開挑戰電動汽車業，要求業者在5年內製造出全球第一個完全符合道德標準的電池。該組織強調，為電動車提供動力的鋰離子電池如何迫害童工、侵犯人權及傷害環境。

國際特赦組織秘書長Kumi Naidoo說：「找到解決氣候危機的有效方案是絕對必要的，電動車在這方面可發惠重要作用。但若不徹底改變，那麼這些綠能汽車使用的電池會繼續因侵犯人權而損害名聲。」

電動汽車是使汽車遠離化石燃料的關鍵，但它們並不如一些零售商希望民眾相信的那般道德。多年不受管制的行業慣例使電動車業對人權及環境以造成了傷害，政府在這方面做得仍不夠多。鋰是電子業的重要元素，國際特赦組織指出提取鋰離子電池中使用的礦物存在著嚴重侵犯人權行為，特別是在剛果民主共和國。

2016年的一項調查發現，剛果民主共和國南部的兒童及成年人在採礦的過程中，面臨著嚴重的健康風險，且未受到政府的保護。國際特赦組織將之與許多世界領先的電子品牌及電動車供應鏈聯繫起來。

儘管市場預測鈷至2020年的需求量將每年達到20萬噸，但目前為止仍沒有一個國家在法律上要求企業公開其鈷供應鏈。全球有超過一半的鈷皆來自剛果民主共和國南部，電動汽車的電池被童工和其他濫用行為所玷污的可能性高得令人無法接受。

Kumi Naidoo表示，有些企業努力使用乾淨能源，卻忽視人權考量，而且還給消費者錯誤的印象：人和環境無法兼顧，「這種作法有嚴重瑕疵，也無法帶來挽救人類免於氣候傷害的永續改變。」