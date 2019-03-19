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100元掛號領28顆FM2　12顆賣1000阿兵哥判1年10月

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▲大橋派出所查獲吳姓男子，無故持有22顆第3級毒品FM2。（圖／記者林悅翻攝）

▲詹姓中士以失眠症狀到精神科以100元掛號求診，順利取得一個月份28顆的FM2安眠藥，再利用微信以12顆1千元的價格販售。（示意圖／資料照／記者林悅翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

湖口營區584旅詹姓中士，因積欠3萬多元債務，利用失眠為由就醫順利取得三級毒品FM2。詹男透過WeChat販售時，卻遇到員警喬裝買家，並於面交時被逮，軍方將他撤職查辦，新竹地院依販賣三級毒品未遂，處有期徒刑1年10月，緩刑5年。

詹姓中士以失眠症狀到精神科以100元掛號求診，順利取得一個月份28顆的FM2安眠藥，再利用微信以「SATAN」暱稱刊登販售，網路警察在網路巡邏時發現，假借客人與詹男談妥以12顆1千元的價格在竹東高中前面交。

詹男請友人載他到交易地點，假裝成買家的員警拿到FM2「驗貨」確認後，才表明身份將詹男逮捕，詹男的友人看見他被警方逮捕後開車逃逸，最後被憲兵隊順利逮回。

軍方將詹男撤職送辦。詹男坦承犯行，稱因欠債急需用錢，才出此下策。法官認詹男因病就診取得安眠藥物FM2，本應按醫服藥，卻意圖營利販售，犯案时仍任職服役中，仍應適用陸海空軍刑法處罰。法官審酌詹男坦承犯行，且深具悔悟，量處上述之刑，認暫以不執行為當，緩刑期間提供60小時義務勞動。而協助販毒未遂的黃男，則處有期徒刑6個月。

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關鍵字：FM2,失眠,安眠藥,精神科,販賣三級毒品

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