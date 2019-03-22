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酒駕吊照2年太重？黃國昌：還要多少悲劇才能把裝睡的人敲醒

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▲▼民間司改會談法官法修法，立法委員黃國昌發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

 政治中心／綜合報導

酒駕防治的《道路交通管理處罰條例》若通過修法，將罰3萬至9萬元且吊扣駕照2年。民進黨立法委員周春米21日的臉書PO文提到對新罰則的疑慮，也引起網友議論。時代力量立委黃國昌表示，「到底是在演哪一齣戲？」、「臺灣社會到底還要發生多少悲劇，才能把裝睡的人敲醒來？」

黃國昌22日深夜臉書PO文提到，一個執政黨立委對於同黨立委提的法案，不是不能表示反對意見；對於行政部門表示同意的條文，也當然可以表示不同意。「那就把自己認為比較好的修正條文拿出來啊。這是最基本的吧！」他更怒批，「拖了快兩年，也不提修正動議，只是不斷阻礙立法。這到底是在演哪一齣戲？」、「臺灣社會到底還要發生多少悲劇，才能把裝睡的人敲醒來？」

《道路交通管理處罰條例》在修法後的規定則是罰3萬元到9萬元，吊扣駕照2年，周春米表示，如此「可能就會影響民眾生活和工作」，更提到「修法不能靠民粹意氣」。黃國昌發表了一篇「深夜有感」，在立法院等待天明，準備送案增列《道路交通管理處罰條例》修正案為星期五院會討論事項。複習完了兩年來的所有立法討論記錄，再爬爬一些臉書發文，感慨萬千。

黃國昌表示，某些人為了要護航，沒搞清楚拖延將近兩年的立法歷程，連原條文與數個修正草案版本的條文內容，根本也沒好好讀，就開始在胡扯帶風向。「裝著自己最理性、別人搞民粹，其實根本在搞笑」。

「最起碼把基本功課先做好，很難嗎？」黃國昌說，某民進黨委員昨天對《道路交通管理處罰條例》修法提出的高聲批判。其實，她指稱有問題的一些條文設計，都是當初民進黨委員提出支持的。

黃國昌舉例：第一次酒駕吊扣駕照的時間，從一年延長為兩年，是民進黨主導的交通委員會通過的；另外，酒駕累犯致人死傷沒入車輛的條文，就是號稱進立法院要推動反酒駕的民進黨立委郭正亮提的啊！更不要說，所有在第四次協商達成會議主席宣告已有一致共識的條文，代表行政部門的交通部次長，都當場表示同意！

最後黃國昌更寫下，「臺灣社會到底還要發生多少悲劇，才能把裝睡的人敲醒來？」

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