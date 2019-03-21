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酒駕修法放任不審？民團號召受害者家屬329前進立法院

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▲潘男3天內2度酒駕被抓。（圖／記者陳玉翻攝）

▲酒駕肇事致人死傷事故頻傳。（示意圖／記者陳玉翻攝）

政治中心／綜合報導

立法院19日原定審排在第14案攸關酒駕防治的《道交條例》，但審到第6案時，立法院副院長蔡其昌就宣布休息，引起時代力量立委黃國昌不滿，質問蔡其昌憑什麼休息，「防治酒駕可以這樣打假球嗎？」。對此，反酒駕聯盟29日上午10點將號召酒駕受害者家屬、支持修法民眾，一起到立法院陳情。

黃國昌先是在議場內大吼「誰說可以喊休息的？防酒駕打假球打成這樣？也請秘書長來！」隨後，黃國昌與時代力量立委徐永明開始張貼「酒駕防制，莫再拖延」的布條。黃國昌邊罵邊坐上主席台，並在主席台上直播，怒轟「兩黨在酒駕發生的時候，不是說要趕快立法？今天排議程說要排14案，審到第六案就喊休息？」

黃國昌怒轟「這是什麼國會啊？主席在哪裡？蔡其昌你在哪裡？」他也向蘇嘉全喊話，「身為立法院的大家長，你在哪裡？你的副院長蔡其昌很忙！跟人民說好要做好酒駕防制，現在怎麼了？酒駕打什麼假球？」

據台灣酒駕防制社會關懷協會統計，每年約有5千至6千多件酒駕死傷，法案每延遲一天，就有近20人因酒駕傷亡。如今，立法院對於酒駕修法態度消極，反酒駕聯盟29日上午10點將號召酒駕受害者家屬、支持修法民眾，一起到立法院陳情。

▲▼反酒駕聯盟在臉書發起活動。（圖／翻攝自臉書）

▲反酒駕聯盟在臉書發起活動。（圖／翻攝自臉書）

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