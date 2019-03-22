「經濟之旅」抵達第一站香港！韓國瑜走禮遇通道　韓粉熱情搶握手

記者吳奕靖、林昱萱／香港－台北連線報導

高雄市長韓國瑜22日展開為期6天的「經濟之旅」，過程中將訪問澳門、深圳、廈門等城市，而他稍早也已抵達第一站香港。對此，韓國瑜下機後看起來元氣滿滿，而韓國瑜稍早走禮遇通道，而熱情的韓粉紛紛上前去跟他握手，且韓國瑜也預計於當地11點會見香港特首林鄭月娥。





▲韓國瑜抵達香港。（圖／東森新聞）

根據高雄市政府提供的行程，韓國瑜22日上午7時50分搭機飛往香港、9時20分抵達，下午參加農產品推介會暨先約儀式及參訪信和集團中環廣場；23日搭專車巴士經港珠澳大橋至澳門，參訪澳門塔石衛生中心、澳門葡語國家食品展示中心，下午將進行澳門高雄投資貿易洽談會暨簽約儀式、參訪澳門銀河、澳門新濠影匯。

▲韓國瑜出訪大陸。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜24日上午參訪澳門賽馬會及澳門大學，下午搭船前往深圳，參觀深圳前海及深圳綜合交通運行指揮中心。25日搭車至深圳鹽田港、深圳平湖海吉星國際農產品物流園，下午參訪深圳大族激光科技公司、騰訊科技公司。26日上午韓國瑜將從深圳搭車到廈門，下午參訪廈門國際郵輪中心、廈門規畫展覽館，並展開農產品簽約儀式。

至於外界傳出的26日與劉結一在廈門見面行程，行程表上並未註記；另外，韓國瑜27日上午將參加廈門大學台灣研究院閉門座談，之後參與廈門台商投資企業協會座談。下午則參訪廈門海滄遠海自動化碼頭、廈門軟件園三期，以及廈門兩岸青創基地。最後在28日上午搭機返台，結束7日之行。

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