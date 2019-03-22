　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

四天破百萬！《木曜4超玩》入住新板巨星　成功引爆話題

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲四天破百萬！《木曜4超玩》入住新板巨星，成功引爆話題。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼四天破百萬,木曜4超玩,新板巨星,摩凡咖啡,一日林板新活動,樹林秀泰影城。（圖／記者姜國輝攝）

▲網路綜藝節目「木曜4超玩」，影片短短四天就破了百萬點閱，成為發燒影片的第一名！（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

網路綜藝節目「木曜4超玩」，來到位於林板新特區的新板巨星建案，要來體驗一日房屋代銷人員，沒想到這次顛覆以往一日系列，完全不按照腳本走，而是讓藝人直接入住實品屋，體驗兩天一夜的社區生活，影片短短四天就破了百萬點閱，成為發燒影片的第一名，成功創造話題！

▲▼四天破百萬,木曜4超玩,新板巨星,摩凡咖啡,一日林板新活動,樹林秀泰影城。（圖／記者姜國輝攝）

▲主打格局方正、雙面採光，擁有超大基地及高綠覆率。

主打格局方正、雙面採光，擁有超大基地及高綠覆率，不但有飯店級休閒設施，更以萬坪造鎮來提高城市綠覆率，樓下就有球場、公園、派出所等，走路七分鐘就可以悠哉散步到秀泰影城看電影吃美食，集結交通、水岸、建設、影城、及百貨於一身，可說是吃喝玩樂一網打盡。

▲▼四天破百萬,木曜4超玩,新板巨星,摩凡咖啡,一日林板新活動,樹林秀泰影城。（圖／記者姜國輝攝）

▲三房空間靈活運動，房間採光明亮，視野良好。

▲▼四天破百萬,木曜4超玩,新板巨星,摩凡咖啡,一日林板新活動,樹林秀泰影城。（圖／記者姜國輝攝）

▲以萬坪造鎮來提高城市綠覆率，樓下就有球場、公園、派出所等。

▲▼四天破百萬,木曜4超玩,新板巨星,摩凡咖啡,一日林板新活動,樹林秀泰影城。（圖／記者姜國輝攝）

▲走路七分鐘就可以悠哉散步到秀泰影城看電影吃美食。

來到木曜一家人認證過的摩凡咖啡，來一杯淺烘培的水洗耶加雪菲，喝咖啡前可以先用聞香杯聞聞咖啡香氣，接著再品嚐咖啡，會隨著溫度變化喝出咖啡的層次感，摩凡咖啡主打精品咖啡，由老闆親自烘培咖啡豆，保有咖啡的新鮮度，要讓每一位客人都能感受到一杯咖啡很細緻的風味，經過發燒影片加持，讓不少客人聞香而來。

▲▼四天破百萬,木曜4超玩,新板巨星,摩凡咖啡,一日林板新活動,樹林秀泰影城。（圖／記者姜國輝攝）

▲主打精品咖啡的摩凡咖啡，由老闆Stark親自烘培咖啡豆，保有咖啡的新鮮度。

▲▼四天破百萬,木曜4超玩,新板巨星,摩凡咖啡,一日林板新活動,樹林秀泰影城。（圖／記者姜國輝攝）

▲經過發燒影片加持，讓不少客人從外地聞香而來。

摩凡咖啡老闆Stark表示，影片播出之後，陸陸續續都有一些外地的客人來，最近的像是有附近土城、板橋、新莊，最遠有到台北市的客人，這個效果讓我蠻驚訝的，Stark也提到，「自己本身是新板巨星的住戶，當初會選擇在這裡買房是因為很喜歡這裡的環境，實際住了之後，覺得這邊人跟人的互動良好，對寵物及小孩都很友善」，這裡腹地很大，花花草草很多，讓我覺得在休閒的時候是很安全的。

▲▼四天破百萬,木曜4超玩,新板巨星,摩凡咖啡,一日林板新活動,樹林秀泰影城。（圖／記者姜國輝攝）

▲一日林板新活動推出三大超級任務，最大獎為GOGORO。

跟上發燒影片，你也可以挑戰當巨星！一日林板新活動推出三大超級任務，任務一「只要你觀看『一日林板新』的影片，同時按讚、留言、分享，就有機會可以抽到iPhoneXR、iPhoneXS」、任務二「到兩大星據點拍照打卡，不用抽就可領取百元 7-11 禮券」、任務三「介紹親友來賞屋，凡簽約成交者30坪(含)以下送 38,888大紅包、30坪以上送 58,888大紅包」，三大任務都完成的話，還有機會可以抽最大獎GOGORO，想要成為巨星可要把握機會。

新板巨星活動網址>>>https://reuel.cc/0v3lA

新板巨星︱基本資料

新板巨星官網>>>https://reurl.cc/bVvQd

FB：林板新特區-新板巨星
基地位置：新北市新莊區新樹路743號旁
接待中心：新北市新莊區新樹路743號旁
基地規模：約 1649坪
戶數規劃：384 戶
產品規劃：2~4房
樓層規劃：地上15 樓、地下 5樓
公 設 比： 32.5%
投資建設：中德建設股份有限公司
建築設計：A8聯合建築師事務所
企劃代銷：海沃創意行銷

ET快訊
省更多！蘋果官網舊換新iPhone XS折抵9395元　活動
同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

關鍵字：建案,新板巨星,新板新特區,木曜4超玩,秀泰影城

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新店央北重劃買氣熱　房產達人：要挑捷運最近！1千萬內買2房

新北網路點閱最夯5大社區　45坪以上人氣高

公職人員購屋熱區出爐　新店奪雙北之冠

在家就可享受「美人湯」！　「隱大景」敦南水岸景觀宅　

看好房市　永慶房屋雙北展店24家　全台達130家新店

四天破百萬！《木曜4超玩》入住新板巨星　成功引爆話題

「現煮乾拌麵」超激戰！量販排行榜出爐第3名竟然都是它

【廣編】2019粉樂町10大展點驚喜　等著你來發掘

IKEA、席夢思推床墊優惠　雙人獨立筒9千元有找

【廣編】用對左旋C　輕鬆擁有白玉水光肌

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

傳播妹控遭跛腳男「灌酒性侵」　惡煞街頭談判...埋伏砍人+開4槍

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

蛋捲花生冰磚、抹茶瀑布蛋糕 樂華夜市5大傳統&新創美食❤

四天破百萬！《木曜4超玩》入住新板巨星　成功引爆話題

「現煮乾拌麵」超激戰！量販排行榜出爐第3名竟然都是它

【廣編】2019粉樂町10大展點驚喜　等著你來發掘

IKEA、席夢思推床墊優惠　雙人獨立筒9千元有找

【廣編】用對左旋C　輕鬆擁有白玉水光肌

【廣編】APM Monaco信義微風旗艦店改裝　3/28盛大開幕

網購iPhone Xs狂降1.3萬元　Switch主機瑪利歐賽車組賣6千多

商店街個人賣場掀補貼戰　全家超取運費45元不限次

把握好康！星巴克今「限4小時」買1送1　這天全品項享85折

觀點／下一間24小時書店在哪？　誠品30歲後持續面臨的掙扎

頭痛是咖啡在作祟！一天2杯「超量成癮」反而更疲憊、憂鬱

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

臉書資安大漏洞！6億用戶密碼被2萬名員工看光光

3未成年女學生「總統臉上亂畫」　遭逐出校園恐被判5年

陸元首時隔10年重訪！習近平出訪義大利抵達羅馬

宜蘭男酒駕自撞民宅！「回推酒測值0.31」無罪　網批：零容忍破功

四天破百萬！《木曜4超玩》入住新板巨星　成功引爆話題

飲料、濃湯喝到飽！台中超人氣平價小店　排餐、炒飯60元起

百麗新「雲豹輪」今首航台中－馬公！林佳龍、盧秀燕「全程零互動」還卡他

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

現煮乾拌麵排行出爐第3名都是它

網購iPhone Xs狂降13..

把握好康！星巴克今限4小時買1..

一招化解代購清單　高調出國去

全聯15款抹茶甜點期間限定登場..

年銷破千萬杯！超商最賣國民飲品

理科太太道歉　詳讀法規不貳過

35元就能入手瑪莎拉蒂聯名商品..

藝人入住新板巨星　成功引爆話題

殺破行情！只要118萬就能開賓..

京都的文具時光　好想喝抹茶呀！

24小時掰了！600家超商夜間..

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有..

更多熱門

相關新聞

新北做公益　市府送你容積獎勵50％

新北市府今（21）日公布最新容積獎勵制度，都更案只要肯做大眾利益設施回饋，就能夠獲得最高容積獎勵50％。城鄉局表示，為落實新北市長侯友宜政策「都更三箭」，將以捷運蓋到哪、都更做到哪的原則，新北市政府提出以大眾運輸發展為導向的都市發展策略，未來在捷運場站周邊一定地區內提供托老、托幼及社宅，或留設公共運具停等空間等公益性設施，提供最高50％增額容積之原則。

329爆量5千億　新舊屋生死戰正式開打

大安區燙金門牌失靈　兩點讓屋主賠1900萬

329檔爆量5千億 台中豪宅成長最猛

329檔期爆量　逾2千億總銷

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

野生「校花級藝人」現身北捷！

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

6男戰2女吃到16歲的　他遲到無罪

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離接觸崩潰

硬超右轉貨車　騎士噴飛頭撞變電箱重傷身亡

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾蛇

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲

秀姑巒山驚見乾屍　美女教練：死亡恐逾2個月

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面