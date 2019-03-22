▲四天破百萬！《木曜4超玩》入住新板巨星，成功引爆話題。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲網路綜藝節目「木曜4超玩」，影片短短四天就破了百萬點閱，成為發燒影片的第一名！（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

網路綜藝節目「木曜4超玩」，來到位於林板新特區的新板巨星建案，要來體驗一日房屋代銷人員，沒想到這次顛覆以往一日系列，完全不按照腳本走，而是讓藝人直接入住實品屋，體驗兩天一夜的社區生活，影片短短四天就破了百萬點閱，成為發燒影片的第一名，成功創造話題！

▲主打格局方正、雙面採光，擁有超大基地及高綠覆率。

主打格局方正、雙面採光，擁有超大基地及高綠覆率，不但有飯店級休閒設施，更以萬坪造鎮來提高城市綠覆率，樓下就有球場、公園、派出所等，走路七分鐘就可以悠哉散步到秀泰影城看電影吃美食，集結交通、水岸、建設、影城、及百貨於一身，可說是吃喝玩樂一網打盡。

▲三房空間靈活運動，房間採光明亮，視野良好。



▲以萬坪造鎮來提高城市綠覆率，樓下就有球場、公園、派出所等。

▲走路七分鐘就可以悠哉散步到秀泰影城看電影吃美食。

來到木曜一家人認證過的摩凡咖啡，來一杯淺烘培的水洗耶加雪菲，喝咖啡前可以先用聞香杯聞聞咖啡香氣，接著再品嚐咖啡，會隨著溫度變化喝出咖啡的層次感，摩凡咖啡主打精品咖啡，由老闆親自烘培咖啡豆，保有咖啡的新鮮度，要讓每一位客人都能感受到一杯咖啡很細緻的風味，經過發燒影片加持，讓不少客人聞香而來。

▲主打精品咖啡的摩凡咖啡，由老闆Stark親自烘培咖啡豆，保有咖啡的新鮮度。

▲經過發燒影片加持，讓不少客人從外地聞香而來。



摩凡咖啡老闆Stark表示，影片播出之後，陸陸續續都有一些外地的客人來，最近的像是有附近土城、板橋、新莊，最遠有到台北市的客人，這個效果讓我蠻驚訝的，Stark也提到，「自己本身是新板巨星的住戶，當初會選擇在這裡買房是因為很喜歡這裡的環境，實際住了之後，覺得這邊人跟人的互動良好，對寵物及小孩都很友善」，這裡腹地很大，花花草草很多，讓我覺得在休閒的時候是很安全的。

▲一日林板新活動推出三大超級任務，最大獎為GOGORO。

跟上發燒影片，你也可以挑戰當巨星！一日林板新活動推出三大超級任務，任務一「只要你觀看『一日林板新』的影片，同時按讚、留言、分享，就有機會可以抽到iPhoneXR、iPhoneXS」、任務二「到兩大星據點拍照打卡，不用抽就可領取百元 7-11 禮券」、任務三「介紹親友來賞屋，凡簽約成交者30坪(含)以下送 38,888大紅包、30坪以上送 58,888大紅包」，三大任務都完成的話，還有機會可以抽最大獎GOGORO，想要成為巨星可要把握機會。

新板巨星活動網址>>>https://reuel.cc/0v3lA

新板巨星︱基本資料

新板巨星官網>>>https://reurl.cc/bVvQd

FB：林板新特區-新板巨星

基地位置：新北市新莊區新樹路743號旁

接待中心：新北市新莊區新樹路743號旁

基地規模：約 1649坪

戶數規劃：384 戶

產品規劃：2~4房

樓層規劃：地上15 樓、地下 5樓

公 設 比： 32.5%

投資建設：中德建設股份有限公司

建築設計：A8聯合建築師事務所

企劃代銷：海沃創意行銷