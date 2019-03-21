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世界看得見　「台東必吃、必去、必玩」影片獲日本影像節獎

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▲台東縣府宣傳影片奪日本影像節優秀獎。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣府宣傳影片奪日本影像節優秀獎。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

第1屆日本國際觀光影像節共吸引75個國家參賽，並遴選出共12支影片入圍，包括台東縣府提報的「國際形象影片海洋篇」及「台東 start 必吃、必去、必玩」2支影片，其中台東縣政府製作參與的「台東 start 必吃、必去、必玩」更榮獲日本國際觀光影像節優秀獎，台東觀光再次站上國際舞台。

台東縣府去年邀請震京多媒體協助拍攝觀光宣傳影片，將影片分為3大主題， 「必吃美食」、「必去景點」及「必玩活動」，每幕場景皆由拍攝團隊親自體驗，加以捕捉畫面，真實呈現民眾眼中的台東。

台東縣長饒慶鈴強調，拍攝團隊利用聯想手法，以三位不同職業背景的旅人，將台東十大、必吃、必去、必玩貫穿其中，獨特的技巧讓每幕影像深植人心，此次能獲選第一屆日本國際觀光影像節優秀獎，實至名歸。

饒慶鈴表示，第一屆日本國際影像節(JWTFF)於3月13日、14日在大阪工業大學梅田校區舉辦，徵求世界各國優良觀光宣傳影片角逐競賽，吸引75個國家報名參賽，12支影片入圍，而獲提名作品有機會在西班牙觀光影像節或葡萄牙國際觀光影像節播映，更有助提升台東觀光魅力，台東海岸線狹長，天然資源豐富，且保有多元的人文風貌。

請繼續往下閱讀...

饒慶鈴特別指示提報5支台東特色影片參賽，希望能爭取曝光台東的機會，其中獲得提名入圍的影片「國際形象影片-海洋篇」及「台東 start 必吃、必去、必玩」，分別傳達台東最純淨豐富的海洋資源及特色美食景點為主，將專屬台東的慢活、慢遊、慢食文化呈現給日本大眾周知，也向日本及全世界展開熱情雙臂，迎接更多國際遊客到來，「台東 start 必吃、必去、必玩」，更一舉奪得優秀獎，讓台東真的被世界看見了!

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