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17 Media公開2018年直播數據回顧　日本虛擬主播成新寵兒

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17 Media公開2018年直播數據回顧　日本虛擬主播成新寵兒（圖／17直播提供）

科技中心／綜合報導

17 Media於昨日（3/20）舉辦一年一度的直播主春酒，盛大打造宮廷春宴，邀請超過300位來自台、港、日、馬的超人氣直播主齊聚，身著正統宮廷服裝爭奇鬥艷。4名日本人氣虛擬主播（V-Liver）強勢登台，首度登場與真人直播主一起開播拼人氣、秀才藝。歷經一整晚五回合激烈競賽，去年春酒盟主「關關Debby」再度奪冠，榮獲今年人氣主播第一名。

17 Media去年於各市場表現穩健、創下佳績，2018年直播主總開播時數達到260萬小時，相當於3個世紀之久，17 Media直播主在2018年表現更是亮眼，觀眾全年總計按出40億顆愛心，比2017年多出10億顆，平均每小時就能狂送45萬顆愛心，總留言字數更高達60億個字，等同約2,000套哈利波特全集。

17 Media於去年8月加入了近百位日本虛擬主播，成為台灣第一個可透過直播和虛擬主播互動的原生平台，推出後廣受粉絲歡迎，上架二週總觀看人次就攀升 180 萬人次，此次春酒首度邀請4位虛擬主播跨海來台參與，在春酒現場展現虛擬與現實融合的娛樂新體驗。

17 Media公開2018年直播數據回顧　日本虛擬主播成新寵兒（圖／17直播提供）

101歲的「MURASAKI YUKI」和今年剛滿9歲的「Viola Ruf Tina」都是17 Media的人氣虛擬主播，「MURASAKI YUKI」說：「17 Media就像是一個大家庭，讓我在生日時收到了很多粉絲的留言和祝福，覺得超幸福的！」去年年底才加入的「Viola Ruf Tina」也分享，很榮幸今年可以來台灣參與線下的春酒活動，非常開心也很有成就感。

虛擬主播「HINANOGI MAYA」去年在日本首度開播時就竄紅，愛心數瞬間衝到17萬，直播時還會變身成女巫為粉絲們祈福。虛擬歌手「HOSHINO MEA」則表示，「很享受在直播間裡與粉絲的互動，即時的互動產生樂趣是讓我最津津有味也最珍惜的。」17 Media自去年推出的V-liver技術，領先業界提供虛擬與現實融合的娛樂體驗，大幅提升娛樂效果，吸引粉絲關注。

宮廷古裝劇正夯，為呼應宮廷春宴主題，超過300位直播主皆搖身一變化做後宮佳麗，經過超激烈五回合競賽，由去年春酒最大獎得主「關關Debby」連莊后座，再度奪下今年人氣主播第一名，獨擁極致尊榮的日本進口自動洗頭機。「關關Debby」表示，「從沒想過可以再次獲得春酒人氣主播第一名，非常感謝這一路上粉絲們的支持，幫我完成不可能的二連霸」。「關關Debby」更已迫不及待在現場呼朋引伴，邀請直播主好姐妹們一起體驗懶人最愛的自動洗頭機。

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