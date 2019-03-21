每逢假日就塞爆　陳歐珀邀公部門會勘國5蘇澳服務區

▲立委陳歐珀（圖左2）關心蘇澳交通，21日視察國5蘇澳服務區及海山西路拓寬工程。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

每逢假日，蘇澳地區交通時常壅塞，造成用路人及鎮民的不便，立委陳歐珀21日邀集高公局、營建署、宜蘭縣政府、宜蘭縣議會等相關單位，會勘國5蘇澳服務區2期工程及蘇澳海山西路拓寬工程進度。

陳歐珀表示，蘇澳服務區在施工團隊積極努力下，進度持續超前，可在蘇花改全線通車前（2020年2月）完工。服務中心外觀以蘇澳港的地理特色為設計基礎，有大船入港的意象，除了提供給用路人完善的休憩設施，也會成為蘇澳鎮熱門新景點。

但地方有擔憂的聲音傳出，擔心蘇澳服務區的設立，會影響周邊原有店家的生意。針對此點，陳歐珀說，全台有許多規劃完善的服務區，反而帶動周邊觀光與產業的例子，請蘇澳鎮公所、宜蘭縣政府及高公局配合妥善規劃，提供宜蘭在地的農漁特產品展示銷售，相信蘇澳服務區將成為蘇澳鎮的金雞母！

陳歐珀並指出，感謝營建署投入1億800萬經費與施工團隊的努力，歷經2年的時間，海山西路拓寬工程進度已達約9成，後續剩下人行道鋪設、路燈安裝、綠美化與標線劃設等工作，可如期在4月中完工。海山西路為蘇澳地區連接國5重要聯絡道路，路幅拓寬至25米後，將可大大紓解交通瓶頸問題。