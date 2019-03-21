財訊／《島耕作》弘兼憲史 ：不希望台灣變得和中國一樣

文／野島剛

弘兼憲史1974年以漫畫家出道，1983年根據自己3年3個月的上班族經驗，開始創作《島耕作》漫畫系列持續至今。他的漫畫家人生中，有3/4都在畫《島耕作》系列，這套書對他來說意義非凡。

島耕作現在還以會長的身分在日本經濟第一線活躍，其實他的工作並非一帆風順。不過島耕作一直正面思考，任何一件小事也要求公平，這樣的個性受到上司認可。弘兼的論調是，「要在日本的大組織出人頭地，人品與運氣和實力一樣重要」。

島耕作保持正面思考 台灣漫迷也青睞

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弘兼憲史目前有好幾本漫畫（其中也包括週刊）連載，連休息一天都很困難﹔不過去年5月卻造訪台灣將近一星期，顯示他重視台灣的程度。《會長島耕作》單行本問世前，弘兼憲史特別接受採訪，透露了創作台灣篇的原由和他的漫畫人生。以下是採訪重點摘要。

Q（野島剛問，以下簡稱Q）：先前島耕作曾走訪中國、俄羅斯、印尼、緬甸等許多國家，請問這次為什麼去台灣呢？

A（弘兼憲史答，以下簡稱A）：其實我和台灣現任的駐日代表謝長廷，在他擔任高雄市長時代就認識了。當時我和他一起走在高雄街頭，看到市民接二連三地來和他握手，覺得很驚訝，因為這種情況在日本很少見，他們也滿心期待「島耕作到台灣」。此外，《島耕作》系列中文版在台灣銷售超過100萬冊，我很早就想去台灣了。正好東吳大學邀我去演講，於是覺得應該要畫台灣篇。

Q：從《課長島耕作》開始，之後有「部長」、「專務」、「社長」等，現在是「會長」。總發行量超過4000萬冊，是日本數一數二的長銷書。島耕作是以弘兼先生為範本嗎？

A：島耕作的人物設定和我一樣是1974年出生於山口縣岩國市。一開始出生年有一點不同，可是後來我設定成同一年，因為和自己一樣就不會忘記。（笑）

Q：島耕作事業順遂，又有女人緣，被認為是上班族的理想型，這一點也很像吧？

A：我有這樣的願望。（笑）一開始我沒打算要畫這麼偉大的故事，只是想畫辦公室戀情的漫畫。

Q：這麼說來，剛開始的確有很多外遇和戀愛的情節。

A：大約在島耕作被外派到美國紐約的時候，我開始想要畫正統的商業漫畫。我到各個國家的時候，在各地採訪都得到以前服務單位松下電器公司（Panasonic）的協助，因此漫畫裡才能出現只有當地人才了解的有趣資訊。…(本文節自財訊577期，詳全文)