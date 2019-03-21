不怕分裂！賴清德隔空回應蔡英文　「民進黨要贏需要這場初選」

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

民進黨內展開總統初選登記，前行政院長賴清德搶在總統蔡英文出訪前登記突襲，欲阻斷蔡英文連任之路，黨內疑陷入分裂危機。對此，蔡英文20日晚間在臉書發千字文展現爭取連任決心，隨後，賴清德也在臉書發文表示，「民進黨要贏得總統大選需要這場初選」。

對於賴清德投入黨內初選，外界認為民進黨似乎陷入分裂危機，蔡英文表示，自己一直都是團結民進黨的人，蔡英文從來都不怕挑戰，「不管是2008年民進黨重建的挑戰，和國民黨競爭的挑戰，甚至是中國文攻武嚇的挑戰，我都沒有退卻過。」

▲蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）



賴清德也說，「民進黨要贏得總統大選需要這場初選。」用初選的平台，說清楚過去我們的作為，講明白我們的改善之道，也藉此跟社會大眾報告未來要如何帶領台灣。

賴清德指出，如果擔心初選會造成傷害，我們就要有決心，「把這一場總統初選，打造為典範級的初選，超越個人、派系，完完全全為了台灣，也呼籲黨公職不必表態、不必選邊站，派系休兵、組織不要動員。」

賴清德喊話，「大家要相信民主進步黨，也要相信蔡英文總統，也要相信我」，如果有辦法做到這樣的話，我們不但可以避其害而取其利，更可以讓人民重新再了解民進黨，民進黨沒有改變，民進黨一直都沒有放棄對台灣的責任，這樣的話就有辦法重新感動人民，重新得到人民支持。

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