民調／「蔡賴配」選總統支持度第一！領先韓國瑜、柯文哲

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

友蔡智庫兩岸政策協會21日公布「2020總統選情及蔡英文總統近期表現滿意度民調」調查結果，針對總統蔡英文、行政院前院長賴清德、台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜進行2020總統大選的對比式民調，在蔡英文、賴清德分別對上韓國瑜及柯文哲的情況下，蔡英文及賴清德均落後韓國瑜位居第二，但若民進黨整合成功，推出「蔡賴配」，支持度躍居第一，領先韓國瑜及柯文哲。

民調指出，在蔡英文（29.6%）、韓國瑜（35.4%）及柯文哲（25.9%）參選狀況下，蔡英文以5.8%落後韓國瑜，位居第二。在賴清德（31.3%）、韓國瑜（32.9%）及柯文哲（25.7%）參選狀況下，賴清德則落後韓國瑜1.6%。

如果「蔡賴配」協調成功，可獲34.3%支持度，對比韓國瑜（32.8%）及柯文哲（22.3%）參選狀況下，反而是由蔡賴配領先韓國瑜1.5%，兩岸政策協會新聞稿指出，「2020總統大選即便國民黨推派最強的韓國瑜，雖然能分別領先蔡英文及賴清德，但將不敵蔡賴搭檔參選」。

根據民調顯示，在三種對戰組合中，柯文哲均落居第三，但柯仍保有22~26.0%的支持度，對選情擁有一定的影響力。

此外，在蔡賴配議題上，針對「民進黨應該整合形成蔡賴配，2020總統大選才有最大的勝算」的看法，47.4％的民眾表示認同，40.6％的民眾不同意這項說法，其中民進黨的支持者高達6成表示認同。

調查也針對蔡英文在國防、外交、兩岸、國家主權等總統職權方面進行了解，有55.5%的民眾認為蔡英文「能有尊嚴維護台灣主權」、51.3%認為蔡英文「重視台灣國防安全」、50.2%認為蔡英文「堅定改革」、49.8%認為蔡英文「具有國際觀」。最後針對蔡英文總統近期表現，有38.7%民眾表示滿意，51.1%表示不滿意；另外有10.1%未表態。

兩岸政策協會秘書長王智盛表示，韓國瑜無疑已經是國民黨內最強的候選人，但是在三腳督的情況下，僅僅是小幅領先民進黨的候選人，顯然，316立委補選民進黨成功守住台南及新北兩席立委，確實拉抬民進黨的整體氣勢。至於柯文哲雖然試圖藉由訪美拉抬之前已經下滑的聲勢，但顯然效果並不明顯，才會在三種對戰組合中都呈現墊底。

王智盛指出，隨著賴清德宣布參選總統，民進黨內開始陷入內戰，即便蔡賴雙方陣營都極力避免在初選中殺到刀刀見骨，但隨著離初選民調時間越近，雙方是否仍能保持理性不無疑問，而事實上，不管是蔡或賴，目前民調均是小幅落後韓，但是如果蔡賴能夠合作搭檔參選，王智勝認為民進黨有很大的機會贏得2020的總統大選。

本次訪問係於108年3月19~20日進行調查。成功訪問1,080位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及縣市別進行樣本代表性檢定後加權處理。