AirPods掰掰　外媒：AirPods 2將在3/29開賣

▲外媒指出，初代AirPods可能將在3/28下架。（圖翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

根據外國媒體Applesfera指出，Apple將在3/29推出新款的無線耳機AirPods 2，並在3/28將舊代的AirPods下架。Applesfera的報導中指出，接獲了一名「熟悉Apple計畫」的供應鏈人士爆料，指稱Apple官方將在3/28下架第一代AirPods。

而就目前所知的，新一代AirPods 2將會搭配無線充電盒，因此外界也樂觀地認為，官方拖延許久未問世的AirPower屆時可望一併推出；除此之外，新款的AirPods 2不再只有白色一種選擇，今年可能會增加黑色的版本，且將會加入多種與健康相關的感測器。

除此之外，根據多家外國媒體皆指出，Apple將在3/25舉辦2019年的春季發表會，屆時將會推出Apple News新聞付費訂閱服務，以及蘋果的獨立媒體頻道等；不過AirPods 2與AirPower等硬體產品可能不會在發表會中一起亮相，有可能會是悄悄地上架，抑或採發新聞稿的方式推出。

但由於目前Apple官方仍未發出春季發表會的邀請函，因此究竟具體細節為何，現在仍不能確定。