郵局這一張儲蓄型保單要換新　改鎖定1~25歲年輕族群新型態

▲中華郵政簡易壽險透過全國1298個據點深入各縣市。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

近期失能險保單有取消保證的熱賣效應，兒童保單也出現更新聲音。據市場消息，中華郵政今天上市一檔限1~25歲可投保的增額保險，為6、10年期新保單商品。

中華郵政壽險處處長楊肅芳，今天證實此消息，而且新兒童保險保單商品也在今天推出，同時到6月底會舉辦「郵愛你我 溫暖童心」公益活動，透過實際行動協助偏鄉地區的孩童。全台會有19個郵局，會依這段期間民眾投保兒童保險的保單件數，每一張保單即提撥100元的等值物品，在8月底前彙整後採買並且辦理贈與儀式，對象為在地偏鄉學校等相關社福團體。

而這19個郵局從北到南遍布於全國各縣市，為基隆、台北、板橋、三重、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東與澎湖郵局。

▼台北郵局舉辦三代同郵活動，邀請保戶闔家參加。（圖／記者李蕙璇攝）

楊肅芳表示，中華郵政簡易壽險的保戶多是會父母買增額保險之外，也會幫小孩買保單，也就是所稱的兒童保險，而新兒童保單的投保年齡這次範圍從過去的1~65歲，改為1~25歲，並且分為6年期與10年期，最低投保金額10萬元，最高為100萬元，也是屬於增額性保險。

譬如說，媽媽為10歲的女兒買了這一張兒童保險、保額10萬元、10年期繳費，其年繳保費約3萬1,574元。每屆滿2年，中華郵政會給付6,000元生存保險金。等繳滿了10年後到34歲保單週年日的這一段期間，中華郵政會於每一保單週年日給付6,000元生存保險金，而到35歲保單週年日，中華郵政便會再依保單條款，給付30萬元滿期保險金。

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