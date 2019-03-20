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台商在陸犯法　證件被沒收「花4千雇船偷渡小金門」

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▲台男雇船偷渡小金門　「只花1000人民幣」出海就被盯上。（圖／金門縣政府）

▲陳男因偷渡被逮。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

金門岸巡隊日前在烈嶼北部海岸逮補一名偷渡男子，岸巡隊指出，男子為台籍人士，疑似在大陸有違法情事，無法循正常管道回台，因此雇用一名陸籍船長，從廈門塔埔一帶出發前往烈嶼，企圖偷渡。兩人已被依違反「國家安全法」及「入出國及移民法」等罪嫌移送金門地方檢察署。

第九岸巡隊指出，第12巡防區指揮部18日晚間7點多以雷達監控到一艘可疑目標快速航行至金門東坑海域，隨即調派海、陸機動兵力前往現場查處，並通報沿線守望哨協助目標監控。

出動之後，岸巡隊成功在陸軍L34據點岸際查獲台籍陳姓男子，並於東坑1.6浬處攔捕一艘陸籍快艇，岸巡隊表示，為攔住大陸快艇，他們以小艇衝撞大陸快艇的引擎，才迫使船隻停下。海岸巡總計共出動岸際2車4人，3艇20人，才完成這起圍捕行動。

據了解，49歲的陳姓男子是高雄人，疑似在大陸經商有違法情事，護照、證件等都被陸方扣押，無法搭機、搭船回台灣，因此花錢僱用陸籍王姓船長開船，想以偷渡方式先到金門再回台灣，但剛從烈嶼上岸就被岸巡人員圍捕，偷渡失敗。

陳男被逮後相當低調，不願多透露細節：王姓船長則供稱，他是收了人民幣1000元（約新台幣4600元），答應載陳男前往烈嶼。不過，岸巡隊指出，海岸巡邏相當密集，偷渡的難度很高，所以偷渡的「行情」也跟著上漲，不太可能只收1000元，「自行僱用船隻大約需人民幣7000元（約新台幣3.2萬元）以上，透過仲介的話還會更高，可能要人民幣3萬元（約新台幣14萬元）。」

第九岸巡隊隊長吳建冠表示，自金門開放觀光及解除戰地政務後，兩岸往返金門人員日趨複雜，其中不乏不肖份子利用地利之便，企圖以漁船或其它海上運輸工具非法入出境從事非法行為，倘民眾發現不法情事，請多利用海巡署「118」免費服務專線。

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關鍵字：偷渡,廈門,金門,小金門,烈嶼,岸巡

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