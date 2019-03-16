六年級生崛起！陳玉珍勝選金門立委開直播：今天是各位鄉親的當選

▲金門縣立委當選人陳玉珍，選後於臉書開設直播。（圖／翻攝陳玉珍臉書）



記者莊智勝／綜合報導

此次立委補選結果出爐，金門縣無黨籍候選人陳玉珍以黑馬之姿奪得席位，以30.1%、7177票當選；陳玉珍選後在晚間20時50分於臉書開直播，表示自己的當選代表的是金門的最新民意，「現在是六年級生的崛起」，同時承諾會為金門貢獻所有心力，並努力栽培後進，「今天陳玉珍的當選，就是各位鄉親的當選！」

今年46歲的陳玉珍學歷相當亮眼，畢業於台大中文系、法律輔系的她，還曾赴日本九州大學取得國際公法碩士；此外，陳玉珍的從政經歷也很豐富，不僅擔任過前金門縣議會議長、父親陳水木的助理，還曾任第3、4、6屆縣議員。原本隸屬於國民黨的陳玉珍，表態參選此次立委補選，但黨內卻決定徵召輔選縣長有功的洪麗萍，陳玉珍因執意投入選戰，而遭開除黨籍。

儘管沒有黨的奧援，陳玉珍仍挾帶著強大的民意、以黑馬之姿打贏此次選戰；陳玉珍選後在直播中表示，此次的選舉結果代表著金門的最新民意，「我感受到很強的民意，這是新生代、新時代的到來，金門從三、四、五年級到現在，是六年級生的崛起，我希望我們這一代的努力，可以帶給下一代更多的幸福！」

「真的感謝大家，從小到大受到這麼多的照顧、栽培，我真的很幸運，有機會受了不錯的教育！」陳玉珍表示，金門就是她最熱愛的家鄉，未來將會在這塊土地上貢獻出自己所有的心力，同時努力栽培後進，一代傳承一代，「我必不負所託，今天陳玉珍的當選，就是各位鄉親的當選！」