「鳳梨王子」參戰！價崩連顆水餃都買不起　10點曝：走在鋼索上的鳳梨

▲嘉義鳳梨農出面抱怨價格崩盤，引發討論。（圖／記者姜國輝攝）



記者葉國吏／綜合報導

嘉義大林有鳳梨農出面表示，鳳梨的價格日前出現暴跌情形，「產地一斤只能賣5元，最低的連一顆水餃都買不起」，還有媒體以產銷失衡報導。對此有「鳳梨王子」之稱的楊宇帆，在臉書列出10點直言「鳳梨產銷絕對是一個非常複雜的問題，比你的人生還要複雜，沒有什麼鳳梨歸鳳梨，政治歸政治這種事，只有歸懶趴火的鳥事」。

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▲鳳梨王子楊宇帆發文談論鳳梨價格崩盤問題。（圖／翻攝楊宇帆臉書）

楊宇帆文中透露「事實上，不管是北中南的拍賣價格，都很穩定，我自己在產地關廟，是也沒有聽到鳳梨農高喊搶救的聲音。」

楊宇帆坦言，今年因為暖冬的關係鳳梨的確是提早成熟，但嘉義氣候沒有像高屏那樣溫暖，所以比較不會退酸。「若是嘉義的次級鳳梨，確實是有可能出現價格比較差的狀況，但高喊價格崩盤，我想是有點過頭了。」

楊宇帆說，目前鳳梨外銷到中國大陸約97%，如果有天中國大陸把鳳梨擋住「20%」，那這些20%必須在內需市場消化，到時候才是真的崩盤。楊宇帆強調，台灣的金鑽鳳梨是全銀河系最好吃的鳳梨，而政府面對不斷成長的鳳梨種植面積，「鳳梨(價格)就像走在鋼索上」，政府跟農民都很清楚，但現階段有錢賺，就是要賭一把。

楊宇帆：「政府很難去限制農民的種植面積，只能不斷呼籲提醒，祈禱自己任內不要爆炸，能安全下莊，若真有心要扶植農企業，就會跟原本的利益結構衝突，這背後就是複雜的政治關係。」