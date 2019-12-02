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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

尤美女／借提少年應盡速解還　期待陽光普照那一日

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今年榮獲多項金馬大獎的劇情長片《陽光普照》，故事圍繞在平凡的一家四口所經歷的挫折、糾結，直至最後迎來的雨過天青。劇情由巫建和所飾演的叛逆少年和朋友前往尋釁，將人砍傷，因而進入少年輔育院接受感化教育開始。劇中揭開了少年輔育院長年的神秘面紗，實境拍攝少年在其中的生活，例如上課、接受輔導，群體生活免不了的口角及打架等。

 電影甫上映，少年輔育院卻已經走入歷史。

在行政院、監察院及立法院共同努力下，2019年7月，法務部將桃園、彰化兩所少年輔育院掛牌改制成矯正學校，一別過去其遭受教育資源遠遜於矯正學校的譏評，藉由改制，增加各類師資、提升課程品質及時數，除了讓少年在校期間可以完成學業外，也期待透過教育培養少年自我、自信及一技之長，協助他們重新適應社會。

這也是回應《兒童權利公約》的要求：重視每一位兒少發展、生存的權利。面對非行少年，國家更應提供福利資源，協助其健全自我成長，而非因循固有隔離、懲罰的思維。

不過，目前各地方法院、地檢署卻有借提少年天數過長的陋習。根據矯正署提供的資料顯示，從2018年12月1日至2019年5月31日止這半年間，各地方法院、檢察署向少年輔育院及矯正學校借提的學生總計99人，其中有將近三分之一（32位）的學生被借提超過三十天，最長還有長達119天者。

相較一般國中、小學，如果學生未請假未出勤超過三天就應提報中輟；學生需請假長達六天以上，則要校長核准。這些規範均顯示讓學生長時間離開校園，對其受教權益的影響重大。

被借提的少年會暫時收容在各地方少年觀護所（簡稱少觀所）。少觀所的設置原意，是藉由專業方式鑑別出少年身心狀況，提供給法院擬定處遇的參考，故以短期收容為主，並未提供系統性、連貫性的課程，教育資源不若矯正學校豐富。其次，除了台北及台南的少觀所為獨立設置外，其餘少觀所均和成人監獄、看守所合署辦公，難免成、少混雜接觸，少年恐有感染惡習之虞。

另外，為了讓少年在學期間可習得一技之長，矯正學校均會開設技能檢定班，教授學科、術科等技能科目，課程結束後，輔導學生參加檢定考試，取得專業證照。過長天數的借提形同剝奪少年學習和練習的機會，還有可能因此錯失參加考試的日期，再度打擊他們的信心和士氣，也浪費了矯正學校資源的投入與配置。

有鑑於此，我在質詢時特別要求，司法院必須督促各法院在借提執行中少年時，宜先擬訂審理計畫、妥速審結、解還少年；司法院、法務部及矯正學校應建立三方連繫機制、定期瞭解少年借提情況；矯正署更應研擬建置公開統計資訊，供社會大眾檢視及監督。

借提，是因為審理案件需求，無法避免，但我期望可以透過相關機制的建立，降低借提天數及對少年影響。司法院最後也承諾會依循矯正教育的精神與宗旨，函請各法院借提少年時先行提報擬借提天數，並在電腦系統內建立管控機制；當借提超過一定期間時，適時提醒法官、書記官注意。

今年恰逢《兒童權利公約》頒布30週年，台灣也於2014年通過《兒童權利公約施行法》，將《兒童權利公約》內國法化。《兒童權利公約》所保護的是每一位兒少，不論是司法少年或一般兒少，國家對他們成長和發展權利的保障，都不應該有差別對待。

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