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立委助理涉性侵女記者未遂　關鍵時刻軟趴趴

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圖文／鏡週刊

事發隔天，2名女記者到公司上班，B女終於按捺不住情緒，跟其他同事訴說前一晚的遭遇，講沒幾句就嚎啕大哭，不幸中的大幸是張書維當時不舉，才逃過一劫，這時A女才知道除了她被襲胸摸臀，B女還差點遭性侵得逞。

 

被害人的主管獲悉後相當憤怒，打電話質問張書維的惡行，張起初否認犯行，在該主管再三逼問下，才坦承有襲胸和性侵未遂，2名被害人則到警局報案，希望藉由司法重懲這匹惡狼。

張書維（左）擔任國會助理18年，常替立委跑攤，人脈豐沛，涉及猥褻及性侵未遂挨告。（翻攝新莊報導）

B女好友氣憤地向本刊表示，B女至今情緒仍不穩，出現創傷壓力症候群症狀，雖已安排心理醫師就診及社工安撫，但仍無法走出陰影。至於張書維得知2名女記者向警方報案後，竟到處放話是女記者設局對他仙人跳，擺明想藉烏賊戰術混淆真相。

無獨有偶，知名導演鈕承澤涉嫌性侵同為電影工作的女同事，日前遭台北地檢署依強制性交罪起訴，雖然鈕承澤對外一再表示，沒有脅迫女子發生性行為，還稱以為雙方互有好感，不過，被害人指證歷歷，提到鈕承澤想霸王硬上弓，卻因無法勃起而未得逞。

4連霸的親民黨立委李鴻鈞（右2）勤跑基層，未料，他的服務處主任竟被控涉對2名女記者襲胸及性侵未遂，震撼地方人士。（翻攝李鴻鈞臉書）

根據檢方起訴內容，鈕承澤當時抓著自己的下體湊近被害人嘴巴，還跟對方說「妳親他」「妳親他」，被害人嚇得緊閉嘴巴並轉頭閃躲，拚命抵抗，直到被害人驚恐地縮在沙發上不斷發抖，還苦苦哀求「不要」「我想回家」，鈕才停下並說：「對不起，我太急了」「好，回家，讓你回家。」


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