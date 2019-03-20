廣東再傳魚販「宰殺私售江豚」　背、尾鰭被割掉全身染血

▲廣東湛江徐聞縣驚傳有魚販私宰保育類江豚。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

廣東湛江徐聞縣一處菜市場，近日驚傳有人疑似宰殺販賣江豚。從網路曝光的影片中可見，攤販老闆當時正把割掉的背鰭、尾鰭放在黃色塑膠袋裡，旁邊還有10幾名村民圍觀；而被宰殺的「魚」，看起來非常像保育類的「印太江豚」。

綜合陸媒報導，從網傳影片可見，一條身上帶有傷痕及全身沾滿血漬的「疑似江豚」被擺放在魚攤上，魚鰭魚尾全被割下販賣。當地漁政大隊工作人員表示，已找到魚販老闆，該名老闆聲稱這條疑似江豚的魚，是從漁民那裡收購來的。至於該魚是否為江豚魚類，目前正由相關專家鑑定中，當地公安也已介入。

珠江口中華白海豚保護區專家透露，根據發現的地點，這條魚疑似就是「印太江豚」，不過要確認品種的話，最好做DNA鑑定。

遭宰殺的那條「疑似江豚」，目前已由當地政府部門轉交中科院水生生物研究所魚類專家鑑定，暫時還沒對涉案人員吳某映做出處理。當地政府表示，若鑑定該疑似江豚屬於國家重點野生保護動物，徐聞縣相關部門將依法追究犯罪人員刑事責任。

其實這不是徐聞縣第一次傳出有魚販私宰或販賣江豚的事情，上月初2名青少年經過市場時，發現有魚販在賣江豚，他們倆於心不忍，最後花了1500元人民幣（約新台幣6875元）將江豚買下放生。

▲待售的江豚被放在小小的冰櫃裡，眼睛「淚流不止」，模樣令人心疼。（圖／翻攝自掌上徐闻）

作為大陸國家重點保護動物，江豚現存的數量並不多，目前認定至少有三個物種，分別是印太江豚、長江江豚和東亞江豚。大陸全國政協委員潘碧靈3日在兩會首場委員通道上曾表示，長江流域的生態環境，特別是水質已經有了明顯的改善，被譽為 「水中大熊貓」的長江江豚目前有1000頭，洞庭湖中的江豚最少的時候只有72頭，現在恢復到了110頭。

▲長江江豚模樣相當可愛。（圖／CFP）