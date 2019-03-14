「微笑天使」瀕危江豚3天現2屍　愛追漁船恐活活被撞死

▲印太江豚驚傳3天內死亡2頭。（圖／翻攝自浙江晚報）

大陸中心／綜合報導

有著「微笑天使」美稱的江豚，近年來面臨棲息地水環境污染、缺乏食物等威脅，數量逐漸減少。令人遺憾的是，本月10日至12日間，深圳大鵬新區桔釣沙海域，連續發現2頭江豚屍體。據悉，類似的江豚死亡事件在2017年與2018年的3月份也曾發生，研究人員目前正著手調查江豚的死因。

綜合陸媒報導，一名航海職業帆船教練10日在大鵬南澳桔釣沙的海面上，發現了一條江豚浮屍後，隨即將牠撈到附近沙灘掩埋。廣東海洋大學深圳研究院11日接到相關部門通知，立即趕往現場把江豚挖出帶回實驗室。

▲死亡的江豚長約150公分。（圖／翻攝自浙江晚報）

經初步鑑定，死亡的是一頭成年雌性印太江豚，常見於大鵬、珠江口等廣東沿海地區；該江豚長約150公分，死亡時間約1至2天內，全身灰黑色，表面皮膚較光滑且有彈性。江豚除了尾鰭有輕微擦傷外，其他部位無明顯外傷。

由於該頭江豚屍體保存完好，具有較高的科研價值，專家計畫對其進行解剖，進一步查明死亡原因。

繼深圳桔釣沙海域發現江豚屍體後，廣東海洋大學深圳研究院12日又接到漁民反映稱，「傍晚打漁回來時，看到了一頭翻身漂在水面的江豚」；相關研究人員趕往現場發現，該頭江豚已經死亡。

經現場初步觀察，第2頭死亡江豚同為類屬印太江豚，體長155公分、體寬62公分、重約39.15公斤，死亡時間超過48小時。研究人員發現，該頭江豚尾鰭缺失一半，尚不能明確死亡原因。

據悉，大鵬海域或岸邊每年3月份都會發現江豚的屍體，2017年3月大亞灣海域曾在3天內發現三頭江豚屍體；2018年3月，也曾相繼在東西湧、鹿嘴等海域發現3頭江豚屍體。

▲長江江豚有著「微笑天使」的美稱。（圖／CFP）

廣東海洋大學深圳研究院相關專家透露，「江豚是洄游性水生動物，喜歡生活在近岸淺海海域，每年12月到隔年5月是江豚的繁殖高峰期；尤其是立春之後，珠江口流域天氣回暖，在風力和水流共同影響下，江豚從其他水域漂流而來。」

該名專家也說，繁殖期的小江豚的生存能力很低，在跟母親出去覓食如果走散了，很可能因為缺乏捕食能力導致餓死或者不適應環境而死亡，「江豚生性活潑，喜歡追逐船隻游弋，很容易被船隻撞傷或螺旋槳打傷，導致死亡。」

作為大陸國家重點保護動物，江豚現存的數量並不多，目前認定至少有三個物種，分別是印太江豚、長江江豚和東亞江豚。大陸全國政協委員潘碧靈3日在兩會首場委員通道上曾表示，長江流域的生態環境，特別是水質已經有了明顯的改善，被譽為 「水中大熊貓」的長江江豚目前有1000頭，洞庭湖中的江豚最少的時候只有72頭，現在恢復到了110頭。

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