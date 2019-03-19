英下議院議長：相同脫歐協議不得再表決　梅伊欲三度闖關受阻

▲ 英國下議院議長貝爾考。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國下議院日前通過動議，指示首相梅伊（Theresa May）率領的政府延後原訂於29日的脫歐大限，有望將脫歐時程延長3個月。下議院議長貝爾考（John Bercow）18日指出，若政府的脫歐協議與先前遭國會否決的議案相同或大致相同，就不得提交國會再度表決；使梅伊的脫歐計畫進一步陷入混亂。

下議院12日以391對242票否決「修訂改良版脫歐協議」，13日再以312對308票否決俗稱「硬脫歐」的「無協議脫歐」；14日先以334對85的巨大票差否決進行第二次脫歐公投，接著再以412票贊成對202票反對通過動議，使329脫歐確定跳票，有望將期限延後至6月30日，唯需取得歐盟其餘27個成員國的一致同意。

▲ 英國首相梅伊。（圖／路透社）

國會已經透過2次表決表達反對脫歐法案，梅伊原先預定在21日歐盟高峰會登場以前第三度嘗試闖關。但貝爾考18日表示，他不會允許在未來幾天內就「實質上與上周被否決的議案相同的議案」進行第三次有意義的投票，「政府不能合法進行的事是向下議院重新提交相同、或大致相同的議案。」

貝爾考指出，一項被否決的動議不能在議會會議期間以同樣的形式提出，「這項規定效力很強且歷史悠久，可追溯至1604年4月2日」；而日前針對脫歐的第二次投票是「有序的」（in order），因為其內容與第一次投票有很大的不同。這是長達100多年以來首度有下議院議長援引這條規則，也代表梅伊必須想辦法大幅修改議案，才能再度交付國會。

英國廣播公司（BBC）政治編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，貝爾考的干預終究無法阻止英國脫歐，但這使得政府「極不可能」在本周將該協議再次提交議會投票，可能使脫歐時程推遲更久。