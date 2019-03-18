又爆2年前花錢養網軍帶風向　農委會3點聲明駁斥：絕對沒有

▲農委會主委陳吉仲14日親自出面澄清，標案一切都依規定辦理。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會日前被爆花公帑買網軍，農委會主委陳吉仲對此反駁，但今（18日）國民黨立委陳宜民又爆料指出，農委會早在106、107年就砸1350萬搞網軍帶風向，工作內容跟新開標案一樣。農委會對此提出3大點駁斥，絕對沒有養網軍。

農委會最新標案名稱為「農業訊息因應對策計畫」，卻被爆是花公帑買網軍，編列1450萬元預算打算對外招標，要以每月4萬元以上薪資聘請4人，挨批用人民納稅錢找人幫農委會講話。農委會主委陳吉仲14日才親自出面澄清，該案一切都依規定辦理，且該費用還包含廣告、圖文製作等，譴責此事完全是不實消息。

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只是陳宜民繼續追蹤報告內容指出，農委會在106年編列1200萬元預算開「新農業政策多元傳播案」標案，以1160萬結標。去年該案再追加190萬元經費，發現和今年新標案「加強農業訊息因應對策計畫」一致。

針對此爆料，農委會提出以下3點澄清：



1、農委會約從105年底開始重視網路為政策溝通重要場域，因此從106年開始將原在電視與報紙等媒體刊登廣告的經費縮減，改採購網路媒體刊登與素材製作。

2、由農委會提供給委員的資料顯示，農委會採購的都是廣告刊登與素材製作，都沒有什麼養網軍，106年沒有，後面年度的也沒有。

3、另外，國民黨立委曾銘宗也質疑農委會花公帑買網軍 ，但實際是破除假訊息標案的工作項目有所謂「非廣告形式的宣傳」，認為那是養網軍，由於像PTT等文字型的網路論壇，無法刊登廣告，所以必須由小編以農委會名義上網以文字提供正確訊息。