照SOP自製薯餅卻成「謎樣焦黑馬賽克」　手殘人妻尷尬看老公開動

▲猜猜上面那坨黑黑的是什麼。（圖／陳想想授權提供）

社群中心／條紋馬

人人都希望自己擁有阿基師般的好手藝，隨便一出手，就能變出一道道美食，但是往往事與願違，成品總是慘不忍睹。台北一名陳姓人妻日前在老公的逼迫之下，煮了一桌四菜的晚餐，乍看之下挺豐盛，只是定眼一瞧，其中有道菜卻有點不妙，不僅整盤黑黑的，從外觀還猜不出來是什麼，好在吃起來不算失敗，獲得毒舌老公的認可：「口感和味道都很不錯」。

從照片中可以看到，一桌子的菜看起來都很正常，但最上面卻出現一盤黑黑的東西。擔任婚禮主持的陳想想表示「那是薯餅」，因為想吃所以自己動手，「馬鈴薯削好後放冰箱，結果第二天就氧化變黑色」，只好硬著頭皮做，但是吃起來味道還不錯，毒舌老公還發文幫她澄清「不是燒焦，也不是巧克力口味」，還強調所言句句肺腑，沒有被盜帳號。

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▲馬鈴薯放冰箱氧化後，變成一坨黑黑的地獄料理。（圖／陳想想授權提供）

陳想想指出，那時兒子飛寶剛出生沒多久，自己還在放育嬰假，所以在家帶小孩。「我超討厭煮飯！」雖然如此，但是毒蛇老公總是愛拿小孩開玩地說「飛寶好可憐，都要吃外食」，逼得她只好自己看煮飯APP的食譜學做菜，同時也親手做寶寶的副食品，誰知道一個不小心就鬧笑話。

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