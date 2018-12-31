日本「胖虎火鍋」挑戰味蕾　愛吃食物全喇一鍋...每3人就有1個吃過

文／妮妮小宅女

吃，一直都是件讓人感到幸福的事，小宅女平常沒什麼特別要求，唯獨對吃這件事蠻重視的。我賺錢就是為了吃好料啊！雖然我勇於嘗試吃不同東西，但對於「暗黑料理」卻是我不敢嘗試的。

很多暗黑料理對我來說就是玩弄食物啦，記得國中屁屁不懂事的時候，全班一起出遊去吃牛排館，男生們吃到最後就開始玩食物，把自助吧的冰淇淋、可樂、玉米濃湯等等食物全部加在一起，然後再玩遊戲喝下去….（這就是標準死屁孩的行為，請不要學！）

日本編輯部しらべぇ就以1537名20-60歲的男女，針對「食物」做調查，結果顯示每3個人就有1個人（29%）玩過食物。

日本人什麼都能做調查，寫這篇文章的目的其實也不是要讓大家知道有多少人玩過食物，而是我在寫的時候發現了兩個沒聽過的名詞，想和大家來分享一下。

「上大學時，我曾經跟朋友們聚在一起吃過『暗鍋』。漢堡、蛋糕、大福什麼一起倒進鍋裡，味道噁心到不行，最後沒吃完就倒掉了，現在想起來，這種行為一定會遭到報應。」（30多歲 女性）

「我在youtube上看過一個影片，重現了哆啦A夢裡出現的『胖虎火鍋』，把鹹蘿蔔、大福、果醬什麼都全都混在一起，之後出現了很不妙的顏色。那位youtuber好像沒吃完就扔掉了。」（20多歲 男性）

就是這兩個留言引起我的好奇，什麼是「暗鍋」跟「胖虎火鍋」啊？一查後發現，這真是個不得了的食物啊….

「暗鍋」，日文是闇鍋（やみなべ），又稱為黑暗火鍋，是一種在親朋好友、社團中一起煮火鍋的遊戲。規則是一個人帶一樣食材，進到一個暗咪謀的房間裡，在不知道大家都帶什麼食物的情況下全丟下去煮，煮好後夾到什麼就吃什麼。

一般來說不是懲罰遊戲的話，大家都不會帶什麼奇形怪狀的食物，但是要在一片漆黑的房間吃不知道是什麼的食物，也是要很有勇氣…

「胖虎火鍋」，這出自於哆啦A夢的一個短篇，那一集是胖虎發明了一道料理，把他所有喜歡吃的食物都加在一起煮，像是醃蘿蔔、果醬、魚乾、麻糬等等。

恩...我是不懂為什麼會有人把胖虎火鍋當成拍片題材了，除了玩食物之外，畫面呈現也不會多好看吧，這吃下去絕對拉個三天三夜。

這個調查不知道為什麼會讓我想到之前有個公司把員工的頭放進火鍋裡的新聞...我覺得玩食物這件事，大家都是大人了，不要這麼沒品好嗎～如果是創意料理那可能可以秉持著實驗精神試試看，但以上兩種一看就是來鬧的，就別玩了吧。

大家有吃過什麼「暗黑料理」或是被朋友這樣整過嗎？希望大家都能好好吃飯，不要再吃到奇奇怪怪的東西了。

VIA しらべぇ

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