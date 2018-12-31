　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

日本「胖虎火鍋」挑戰味蕾　愛吃食物全喇一鍋...每3人就有1個吃過

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文／妮妮小宅女

吃，一直都是件讓人感到幸福的事，小宅女平常沒什麼特別要求，唯獨對吃這件事蠻重視的。我賺錢就是為了吃好料啊！雖然我勇於嘗試吃不同東西，但對於「暗黑料理」卻是我不敢嘗試的。

大檸檬用圖（圖／免費圖庫pexels）

很多暗黑料理對我來說就是玩弄食物啦，記得國中屁屁不懂事的時候，全班一起出遊去吃牛排館，男生們吃到最後就開始玩食物，把自助吧的冰淇淋、可樂、玉米濃湯等等食物全部加在一起，然後再玩遊戲喝下去….（這就是標準死屁孩的行為，請不要學！）

日本編輯部しらべぇ就以1537名20-60歲的男女，針對「食物」做調查，結果顯示每3個人就有1個人（29%）玩過食物。

大檸檬用圖（圖／翻攝自sirabee）

日本人什麼都能做調查，寫這篇文章的目的其實也不是要讓大家知道有多少人玩過食物，而是我在寫的時候發現了兩個沒聽過的名詞，想和大家來分享一下。

「上大學時，我曾經跟朋友們聚在一起吃過『暗鍋』。漢堡、蛋糕、大福什麼一起倒進鍋裡，味道噁心到不行，最後沒吃完就倒掉了，現在想起來，這種行為一定會遭到報應。」（30多歲　女性）

大檸檬用圖（圖／翻攝自sirabee）

「我在youtube上看過一個影片，重現了哆啦A夢裡出現的『胖虎火鍋』，把鹹蘿蔔、大福、果醬什麼都全都混在一起，之後出現了很不妙的顏色。那位youtuber好像沒吃完就扔掉了。」（20多歲　男性）

大檸檬用圖（圖／翻攝自sirabee）

就是這兩個留言引起我的好奇，什麼是「暗鍋」跟「胖虎火鍋」啊？一查後發現，這真是個不得了的食物啊….

「暗鍋」，日文是闇鍋（やみなべ），又稱為黑暗火鍋，是一種在親朋好友、社團中一起煮火鍋的遊戲。規則是一個人帶一樣食材，進到一個暗咪謀的房間裡，在不知道大家都帶什麼食物的情況下全丟下去煮，煮好後夾到什麼就吃什麼。

一般來說不是懲罰遊戲的話，大家都不會帶什麼奇形怪狀的食物，但是要在一片漆黑的房間吃不知道是什麼的食物，也是要很有勇氣…

大檸檬用圖（圖／翻攝自sirabee）

「胖虎火鍋」，這出自於哆啦A夢的一個短篇，那一集是胖虎發明了一道料理，把他所有喜歡吃的食物都加在一起煮，像是醃蘿蔔、果醬、魚乾、麻糬等等。

大檸檬用圖（圖／動畫哆啦A夢截圖）

恩...我是不懂為什麼會有人把胖虎火鍋當成拍片題材了，除了玩食物之外，畫面呈現也不會多好看吧，這吃下去絕對拉個三天三夜。

這個調查不知道為什麼會讓我想到之前有個公司把員工的頭放進火鍋裡的新聞...我覺得玩食物這件事，大家都是大人了，不要這麼沒品好嗎～如果是創意料理那可能可以秉持著實驗精神試試看，但以上兩種一看就是來鬧的，就別玩了吧。

大家有吃過什麼「暗黑料理」或是被朋友這樣整過嗎？希望大家都能好好吃飯，不要再吃到奇奇怪怪的東西了。

VIA しらべぇ

粉絲團內分享更多關於小宅女的日常～～快來找我一起玩(*´∀`)~♥

ET快訊
超商飲料排字驚見「濃濃好大發」　上萬網友笑：老司機來了
元旦連假第3天最塞9路段快避開！北上塞炸國5估塞10hr
賴清德笑不停！高學歷「超正大眼媳婦」透視白紗曝光
水氣比預期少！「北中南東」跨年元旦天氣懶人包一次看
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：食物,暗黑料理,暗鍋,胖虎火鍋,日笨調查,玩食物,妮妮小宅女

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

日本「胖虎火鍋」挑戰味蕾　愛吃食物全喇一鍋...每3人就有1個吃過

友人問「後面是誰？」　美婦人在家視訊拍到白色外星人

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

小S為工作出差17天　許老三大哭抱住：我不要妳離開我

日本「胖虎火鍋」挑戰味蕾　愛吃食物全喇一鍋...每3人就有1個吃過

友人問「後面是誰？」　美婦人在家視訊拍到白色外星人

亞足賽／朝鮮門將李明國領銜23人名單　8人曾來台踢東亞盃

金正恩新年致函川普、文在寅　盼2019年舉辦更多峰會討論核武

他車位「被消失」氣炸質問！　警衛冷回話…吳宗憲曝電視台殘酷真相

娶初音1個月超幸福　日痴情男燦笑：她要我好好珍惜她

柯文哲指示「一定要贏」 陳思宇：政治新人繼續努力

「十送北斗」成功率百分百　陸航天2018發射39次首超美國

漁船船員遭捲揚機鋼索擊中頭部昏迷　台南海巡協助送醫

你覺得自己像什麼動物？一張圖揭「2019年應該有的新改變」

紅襪續簽摔手套投手　史密斯明年填補牛棚戰力

巷弄美食也吃得到宮崎和牛　還有熬煮6小時的筋牛丼必嚐

新奇熱門新聞

美婦在家視訊聊天　友問：後面有..

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

台男薪水低還嫖妓　蘇美突破盲點

主管激戰女下屬　性愛直播片瘋傳

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

娶越南新娘被笑？其實有3大好處

AV「小學生」床戰女優　男人都..

葉問死前拍下詠春拳　罕見影片曝..

億元風神現國道！大家猜車主是他

爽擠連線7顆衛星粉刺！網重看3..

無限性愛島曝光　男客激戰16女

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

更多熱門

相關新聞

肉粽包木瓜！她出賣媽媽暗黑料理

許多人喜歡挑戰各種創意料理，但若搭配的不巧，很可能淪為「暗黑料理」。一名女網友在PTT上發文表示，她媽媽今天煮綠豆薏仁湯，竟然在裡面加了肉鬆，有一年包粽子甚至把木瓜也包進去，讓她非常懷疑這些奇葩吃法到底是怎麼想到的，沒想到貼文一出引來廣大網友迴響，推文中的料理一樣比一樣更驚人。

免暖暖包！專家推「10大保暖食物」

柴犬控大愛！超療癒動物系棉花糖

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

李光洙認愛李善彬！

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

網對比蔡瑞雪「原圖vs.開濾鏡」嚇歪

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！

徐玄深V「完美胸型」全露　網：很有料！

張善為癱瘓5年近況曝光

柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面