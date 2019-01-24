鯨魚睪丸、甲蟲端上桌！橫濱小酒館「暗黑料理」吸饕客挑戰

▲新鮮的食用甲蟲是人工飼養，完全沒受到汙染。（圖／翻攝自Twitter／@ noge_chinjuya，下同）

國際中心／綜合報導

日本橫濱有間叫「珍獸屋」的餐廳相當知名，常吸引大批遊客和在地人朝聖，這家店最大的賣點就是專門販售稀奇古怪的「暗黑料理」，包括鯨魚睪丸、野烏鴉、酥炸鱷魚掌，以及食用級甲蟲等等。不少嘗試過的饕客表示，其實這些食材不僅稀有，吃起來其實比想像中更美味。

▲巨大的粉紅色肉塊，竟是鯨魚的睪丸。



店家去年8月在推特PO出的2隻大大的甲蟲料理，看上去彷彿是造型蛋糕，但店家解釋說，這是真的食用級甲蟲，在無汙染或藥物施打的狀況下生長，是「專為本店飼養的純天然甲蟲」。

PO文一出就讓很多網友既好奇又害怕，很多人在留言裡揪團要去挑戰。事實上，珍獸屋賣的暗黑料理不只甲蟲，還有從山中抓來的野烏鴉，老闆強調山林裡的肉質和都市裡的完全不同，牠們是吃深山裡的果子長大，是「高級的野味」。

還有涼拌山羊睪丸和鯨魚睪丸，店家為了讓客人嚐到最原始的鮮味，都建議沾醬油生吃，獵奇模樣相當吸睛。日本人最愛的生蛋拌飯也有新花招，老闆把雞蛋換成海龜蛋，蛋黃看上去更加新鮮、飽滿，算是這家店的入門款。

▲海龜蛋汁拌飯。



在這裡也可以吃到各式各樣的肉品，例如熟成駱駝排、生鱷魚肉、海蛇肉、墨西哥蠑螈肉、松鼠肉等等。店家15日在推特公告，又進了一批最新好料，是新鮮的「魟魚肝臟」，嚐起來有股奶油甜味，配清酒一同食用最過癮。

▼墨西哥蠑螈，又稱六角恐龍。



▼新登場的魟魚肝臟。