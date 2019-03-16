夫妻擁鉅款把「超商當銀行」機器數鈔　眼尖巡警發現包包藏毒

▲桃園市警局桃園分局員警15日晚間超商巡邏時，發現翁姓男子夫婦手握大批現鈔請店員清點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局桃園分局員警15日晚間在超商外巡邏，看見翁姓夫婦拿出約10萬元鉅款請店員清點，員警擔心翁姓夫婦遇到詐騙上前關心，翁男提出領款單據證明是自己的錢，翁妻把錢收進包包時，眼尖員警發現包包內有五顏六色的毒品咖啡包，正好人贓俱獲依毒品危害防制條例罪嫌送辦。



桃園分局指出，15日晚間22時30分，同安派出所警員巡邏轄區超商，看到30歲翁姓男子在櫃台前從包包內拿出大把千元大鈔請店員用點鈔機清點，員警覺得有異，擔心翁男遭到詐騙，立即上前關心詢問。

▲桃園分局員警意外查獲翁妻包包裡夾藏毒品咖啡包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

翁姓男子向警員解釋，錢是剛由帳戶裡領出來，不知道數目對不對，想請店員用點鈔機確認，他還說因為賭博輸了，提錢是要償還賭債，翁妻恰好進入店內向警員說他們不是車手，也沒遭詐騙，只想把錢送去還給債主。警員確認後要兩人收好錢財，夫妻倆把錢塞進包包時，員警突然瞄到翁妻包包裡竟有毒品咖啡包。

警方清點後共有16包咖啡包，翁男坦承咖啡包向不明男子購買，準備自己飲用的，翁妻低頭默認未多解釋，員警將咖啡包化驗後確認含有K他命，偵訊後將翁姓夫妻移送法辦。

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