2019國際自由車環台賽桃園市站　前38名車手相同時間完賽

▲2019國際自由車環台賽桃園市站展開，競爭激烈。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一大早從桃園都會出發，經過路面平坦的沿海地區，再來到處處坡度的復興山區，「2019國際自由車環台賽-桃園市站」18日同日於桃園市政府前廣場與復興區角板山仁愛停車場舉行開、閉幕典禮。由加拿大弗洛伊職業隊克拉克(CLARKE Jonathan)拿下單站冠軍，也穿走領先者黃衫，前38名車手完成時間同樣為2小時45分20秒。

2019國際自由車環台賽為國際自由車總會（UCI）2.1級頂尖賽事，共分5站，全程740.13公里，有來自全球30個國家、20支隊伍，共計120位菁英選手參加，其中桃園市站全程約123公里（包含熱身路段），途經桃園的台地地形及特色地景，變化很大，對選手是一大挑戰。

▲2019國際自由車環台賽桃園市站上午從桃園市政府前出發。▼下午於復興區舉行閉幕典禮。（圖／桃園市政府提供）

體育局表示，這項比賽18日上午9時30分從桃園市政府前出發，桃園市長鄭文燦以大家長身分，歡迎國際自由車總會前會長麥奎德、亞洲自由車總會秘書長辛格等貴賓，以及來自全球的20支勁旅來台競輪。

參與賽事的114位車手由桃園市政府出發，繞行桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭及復興等10個行政區，至終點復興區角板山，全程118.88公里，途中經過大古山的野百合、坑子溪桃金孃和溪海的彩色海芋等，美不勝收，下午1點於復興區角板山仁愛停車場由秘書長李憲明主持閉幕典禮。

比賽距離雖然近120公里，但真正的好戲進入山區後才開始，前面的只是前菜，無足輕重，比賽進入最後200公尺，中華隊馮俊凱卡到很不錯的位子排名第四，只可惜判斷錯誤，太早煞車，錯失奪牌機會，以第九名作收。

加拿大弗洛伊職業隊克拉克(CLARKE Jonathan)拿下單站冠軍，也穿走領先者黃衫，義大利尼伯隊吉歐瓦尼(LONARDI Giovanni)第二，以色列職業隊納森(EARLE Nathan)第三，前38名車手完成時間同樣為2小時45分20秒。

六個多月前升格奶爸的克拉克說，為照顧小孩，訓練計畫作了調整，將大部分戶外訓練移至室內，能拿下職業生涯第一座UCI級賽事單站冠軍，對他來說意義非凡，接下來將力守黃衫。克拉克是去年環台賽總亞軍，僅次於日本新城幸也。