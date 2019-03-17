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硬闖馬路！三寶跨坐護欄「玩骨牌」整片倒塌　右腳卡住糗翻

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▲▼三寶硬闖馬路，跨坐護欄跌倒。（圖／翻攝自LADbible臉書）

▲男子躺在路上好幾秒。（圖／翻攝自LADbible臉書）

國際中心／綜合報導

經常上傳搞笑影片的粉專LADbible日前貼出1段約40秒的影片，其中一名被打上馬賽克的男子想要穿越馬路，他直接走到道路中間試圖跨越柵欄，怎料護欄卻整片像骨牌般倒塌，一度影響到其他行車，也引發路人圍觀，所幸最後他並無大礙。

這段影片至今獲得11萬個讚，穿著一身黑的男子一手拿著雨傘穿越馬路，完全不顧後方來車，舉動相當危險，接著他跨坐在護欄上方等待，沒想到重心不穩突然往後跌，護欄也跟著倒下，而他的右腳還卡在欄杆中無法抽身。

護欄遭到破壞後，後方來車一度卡住不動，可見男子的三寶行為已造成困擾，其他路人也紛紛走到馬路查看狀況。男子最後默默起身，但看著地上的柵欄似乎束手無策，影片則在尷尬的氛圍下結束。

對此，網友普遍認為男子的行徑很愚蠢，有人就說「這種羞恥感會殺了我」、「如果是我，我希望地板把我吞噬進去」、「他一定很會玩骨牌」。

Guy Falls & Pulls Entire Railing Down

He didn't really think this one through...

LADbible 發佈於 2019年3月15日 星期五
ET快訊
目睹騎士遭鋼索割喉亡　起重機司機：他硬從桿子底下過
蕭敬騰質疑編曲程度　女選手情緒失控：男人都大豬蹄子

關鍵字：馬路,護欄

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