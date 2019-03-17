影／黨內各懷鬼胎扯後腿！王世堅：國民黨對不起韓國瑜

記者楊亞璇／台北報導

第二波立委補選落幕，這次國民黨雖有高雄市長韓國瑜「韓流」強勢加持，不過最終民進黨成功守住最關鍵的新北、台南兩席立委補選席次，外界解讀韓國瑜已經跌落神壇，不過台北市議員王世堅17日為韓國瑜抱屈，認為國民黨都在消費、扯他後腿，「國民黨對不起韓國瑜」。

王世堅強調，「韓國瑜還在神壇上」，倒是參選人自己要多加把勁，參選人跟黨在選前陷入狂歡，驕兵必敗，國民黨很奇怪，泱泱百年大黨，只靠一位韓國瑜，整個黨還振振有詞、洋洋得意，在他看來「敗象已露」。

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

王世堅說， 整個黨都要靠韓國瑜，都在消費韓國瑜，消費之餘還設路障給韓國瑜，要馬就光明磊落抬轎把韓國瑜抬出來，直接由韓國瑜主帥親征，2020決一死戰 ，結果黨內各懷鬼胎、各出奇招，都是要扯韓國瑜後腿，他們只是在消費韓國瑜，韓國瑜在這次補選被國民黨消磨殆盡，都要把韓流引來這、引來那，從北到南，結果又不幫韓國瑜加持補氣，只是在消磨他，「國民黨對不起韓國瑜」。

此外，台北市長柯文哲評論，韓流雖然強但「土石流要淹城市不容易」，王世堅對此表示，請柯文哲管好自己，柯文哲在這次補選很投機，「最後一天還要搞破壞，扯民進黨後腿」，這完全不被選民看在眼裡，柯文哲離2020戰場愈來愈遠，砲聲離他遠去，「我偶爾對他開砲，柯文哲應該要感謝我」。