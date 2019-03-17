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Juliet Rose Bar 慕尼黑時髦新據點

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）


▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

從一座城市裡的餐館、酒吧或是咖啡館往往可以嗅出當地居民的品味與生活指標。這也是旅行時，我們為什麼總喜歡走進一家家別具風格、富有獨特魅力的店家空間裡，希望體會在旅行指南上嗅不出來的接地氛圍。

Juliet Rose Bar位在慕尼黑Haidhausen熱鬧街區上，是在2018年暑假開幕的複合式餐飲空間。早上是咖啡館，也可以享用早餐；到了中午便是附近上班族用餐的時髦地點；晚上則搖身一變成為富有情調的餐館；入夜後，Juliet Rose是城裡最有格調的酒吧。這種複合式經營手法越來越受到幕城大眾喜愛，任何時段都呈現出不同個性，張開雙手歡迎來客。對經營者來說，也是種讓據點熱熱鬧鬧、保持話題的宣傳手法呢。

聽到訪過的朋友形容，夜裡酒吧的氣氛很好，值得一訪。不過身為晨型人，到訪酒吧的時刻通常已經換上睡衣，所以決定跟朋友試試中餐。Juliet Rose Bar位在Hilton Munich City旅館旁，搭了地鐵前往；在地鐵出口有直達通道進入餐廳，很方便。

空間設計上以暗色系為底色，以金色的燈具與細部設計為畫龍點睛裝飾。在空間使用上，以吧台為中心規劃成四個區域。面向大街的兩個座位區透過落入的光影看來最為優雅舒適，薄薄的金色陽光也在冬日裡提供溫暖的視覺感受。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
Tea, Signature Blend

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
House-Made Grapefruit-Schorle

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
urple Potato, Frisee, Green Beans, Pickled Onion, Artichoke

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
Okonomiyaki Egg, Cabbage, Horseradish, Nori, Roasted Onion

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
Wagyu, Brioche, Herbs, Misonaise, Club-Fries

Juliet Rose Bar以玫瑰為品牌主軸，不只是視覺上的顏色與圖騰，或是嗅覺上的香芬，更進一步投射在菜單設計上，落實「從根到果實」from root to fruit的全食物精神。所有食材都以巴伐利亞當地農民作物為主、跟著時令設計菜單。另外也與巴伐利亞的茶商以及咖啡品牌合作推出自己的茶品與咖啡豆。而巴伐利亞知名的有機麵包坊Hofpfisterei更是頭一回與餐廳合作，供應當天新鮮出爐的麵包給Juliet Rose Bar（點餐時，服務生一副與有榮焉的神情跟我們說的。）

我們一行三人，有男有女，每個人偏好的食物口味不同，說好了一人點一道，再分著享用。好輕食的我點了馬鈴薯沙拉、在場的男性友人點了漢堡、另外我們在服務生推薦下點了日式煎餅：「這道煎餅真有意思，是我私底下最喜歡的料理。」

馬鈴薯沙拉剛上桌時，乍看之下以為是香煎魚塊，食相很好。各色不同馬鈴薯外皮煎得香脆爽口，咬開之後，綿密的馬鈴薯彷彿是抹了奶油一般滑順；裡外應合，是很有趣的口感。不過，如果四季豆與沙拉葉可以再稍微多一點（以減少馬鈴薯的份量來換取也可以），會是一道更加清爽的輕食料理。漢堡的份量頗大，層層內餡堆疊的高度讓保持優雅吃相成為一種挑戰。漢堡肉排多汁，咀嚼之後可以嚐到絞肉香甜的滋味，省去了沾佐醬料免得喧賓奪主。服務生介紹的日式煎餅果然成為三道菜當中最搶手的料理，三個人誰都不客氣輪流切片吃，最後的散落的屑屑與醬汁也都抹得一乾二淨，名符其實成為這餐最受喜愛的菜色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
Eatshare, Weekend Brunch Menu

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不難想像，以視覺欣賞為出發的我很喜愛Juliet Rose Bar的整體表現，加上菜色口味也表現不俗，回到家後我大大地向另一半與女兒描述了中午用餐的過程：茶很好喝，漢堡也不賴；而且你知道嗎？他們提供Hofpfisterei的麵包呢。」我對另一半加強了最後一句話的語氣，他是Hofpfisterei烘焙坊忠實的消費者（其實我們一家都是）。於是，是週週末一早，我們一家三口驅車前往Juliet Rose Bar，打算品嚐他們剛剛推出的Brunch套餐。

Brunch套餐份量頗大，服務生建議三個人點兩套就好，如果套餐裡有喜歡的單品，再另外單點。女兒特別喜愛Brunch，所以就交給她來點餐。等所有食物都上桌後，加上套餐附贈的現搾果汁、麵包籃、還有單點的咖啡、茶，滿滿一大桌，不知情的人肯定以為我們一家都是大食怪。

麵包籃裡裝得滿滿的都是Hofpfisterei的麵包，有四五種不同選擇。另一半和女兒從最喜愛的鄉村麵包開始，另一半配著濃郁的班乃迪克蛋、女兒則放上煎的酥脆的培根大口咬下。班乃迪克蛋一入口，另一半馬上把盤子推到我面前：「你得嚐嚐，味道濃郁卻不油膩，以歐式麵包取代鬆餅的作法的確更好吃。」Juliet Rose Bar的作法是先將歐式麵包烤過，再放在班乃迪克蛋下方取代傳統鬆餅的組合。中性口感的歐式麵剛好接著班乃迪克蛋的濃郁滋味，調整了味覺上的平衡，才能讓人一口接一口吃到最後一滴醬都不膩口。

早午餐與中餐都嚐過之後，我覺得Juliet Rose Bar的Brunch套餐更能完整呈現「從根到果實」from root to fruit的全食物精神。從麵包、優格、起司一直到最後加點的果醬，都可以嚐出新鮮、天然的製作手法。尤其是手工做的果醬，滿滿都是負盆子的果籽，彷彿吞下了一把把剛從草叢中撿下的新鮮果粒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這頓Brunch我們一家足足坐了將近三個小時，就連在吃食上頗為挑嘴的女兒都對套餐裡的單品讚不絕口。「這樣出來吃吃早餐，不用自己準備，只要好好享受也挺好的，不是嗎？」我知道Juliet Rose Bar不只讓我喜歡，也擄獲了另外兩口的心。週末外出吃早餐？要，我跟！

JULIET ROSE BAR
Rosenheimer Str. 15, 81667 Munich
空間照與食物俯拍照片以Samsung Note 9拍攝；
其餘照片以Olympus EM1 Markii 相機搭配2512鏡頭拍攝。

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - Fanning Tseng
（完整文章請看VOGUE.com

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