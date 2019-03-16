泰國、日本、越南陸客最多！　廉航成台人出國「最大推力」

▲旅遊示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

隨著生活水平提高，出國旅遊成為不少人的休假行程。《2018年中國遊客出境游大數據報告》最新數據顯示，2018年陸客最愛的國家分別是泰國、日本以及越南，平均消費金額為5400人民幣（約2.4萬新台幣）。台灣觀光局指出，「台客」最愛去的國家是日本、大陸及香港，且近年廉價航空興起，是增加台灣人前往鄰近國家旅遊的動力。

《ETtoday新聞雲》曾報導，觀光局統計數字顯示，台灣2018年最愛去的國家前五名分別是日本、大陸、香港、韓國、泰國，針對這樣的趨勢，觀光局認為主因在於日幣貶值、台幣升值、廉價航空以及國內景點吸引力不足，且日本的重遊率上非常高。

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▲東京單軌列車。（圖／記者蔡玟君攝）

大陸旅客也同樣喜歡到日本觀光！《2018年中國遊客出境游大數據報告》由中國旅遊研究院以及攜程旅遊大數據聯合實驗室聯合發布，15日提出的報告顯示2018年陸客出境旅遊以泰國、日本、越南等國為大宗，出境遊客中以80後為主，人均單次境外旅遊消費約5400元（人民幣，下同）。

▲桃園機場出國示意圖。（圖／記者謝盛帆攝）

報告中列出「2018年最受中國遊客歡迎」的20個國家，包括泰國、日本、越南、新加坡、印度尼西亞位列前五名；從消費規模看，最受旅遊者青睞的前十名購物地分別是中國香港、杜拜、大阪、中國澳門、東京、巴黎、名古屋、倫敦、新加坡和京都。

報告指出，除了前往港澳台的遊客外，2018年約有7125萬人選擇海外旅遊，意味著100個居民中，不到5個人選擇出國旅遊，海外旅遊市場的潛力依然很大。

▲2018大陸出境游客各年齡段佔比。（圖／攜程報告）

中國旅遊研究院預計，2018年中國出境游遊客的境外消費規模，將達到1200億美元，人均單次境外旅遊消費將達到約800美元（約5400元人民幣，2.4萬新台幣）；上半年出境游消費力20大城市中，吉林長春奪下冠軍寶座，平均出境旅遊消費金額為6754元（約3.1萬新台幣），其次為遼寧瀋陽、北京兩座城市。

在出境遊客中，2018年有52%是女性，48%是男性，女性比例高出4％；消費力以80後為主，佔比達29%、90後佔18%、70後為17%，最後是00後，佔13％位居第四。

旅遊性質部分，攜程出境遊的數據顯示，報名「跟團遊」與自由行的人數各佔一半，三四線城市遊客依然熱衷跟團。除此之外，「訂製旅行」以及預訂當地嚮導已成為陸客出國旅遊新選擇。