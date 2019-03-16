「科創板」開戶破萬　上交所下周開啟「審核系統」迎客

▲大陸各大券商陸續開通科創板交易許可權。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸「科創板」即將上路，投資者須符合「50萬投資門檻、2年交易經驗」條件才准開戶。陸媒報導，各大券商本週已陸續開通科創板交易許可權，逾萬名合格投資者完成許可權開通。至於企業申請科創板上市，下周上交所審核系統將正式運行，通過審核的資料，都將被視為正式的股票發行上市申請檔。

▲上海證券交易所。（圖／CFP）

《新華網》報導，達到開通科創板許可權標準的客戶，如果適當性匹配成功，只需簽署適當性評估結果確認書、風險揭示書並回答知識測評，通過即可辦理。

業內人士表示，全市場開通A股帳戶的自然人已經超過1億人，但符合科創板條件的個人投資者僅300萬人，但條件不符的個人投資者可以透過公募基金等方式參與科創板。

《新浪財經》報導，某券商投行人士15日透露，該券商已有一家科創板上市專案完成了前期申報材料的準備工作，並通過了公司的內核，即將進行首批申報。

▲科創板投資者須符合「50萬投資門檻、2年交易經驗」條件才准開戶。（圖／視覺中國）

該人士指出，根據科創板相關規則，上交所需在受理申請後3個月內給出審核結果，但不包括公司對問詢做出回復所需時間（最長3個月），審核通過後，證監會需在20個交易日內完成對申請的最終核准，科創板正常審核週期預計在3-6個月，但不排除各方提高效率、加快進程。

報導稱，大陸「新三板」上市公司擬上科創板的消息近期不斷傳出，截至目前，金達萊、江蘇北人、大力電工、先臨三維及港股上市公司復旦張江已正式發佈公告，稱將申請科創板上市。

