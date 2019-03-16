北市大巨蛋深夜移樹　北市警動員50人徹夜站崗

▲大巨蛋移樹工程16日凌晨0時重啟，預計在10日內完成。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

目前處於停工的台北市大巨蛋工程，由於周邊道路將要拓寬，需要將原本存在的路樹移往他處。市府與遠雄建設多次磋商後，臨時決定在16日凌晨0時開始移樹，市府預計將大巨蛋周邊33顆路樹，在10天內完成移植，整個過程將在網路上公開直播。北市警局為了協助移樹工程，並預防有心人士滋事，也派遣50名員警撤夜在周邊駐守。

根據大巨蛋BOT契約，道路拓寬工程包括光復南路、忠孝東路兩側，而原本存在的路樹移植，屬於北市府應辦事項，市府與遠雄經過多次協商後，決定在16日重啟移樹工程。

承攬市府移樹工程的「樹花園」表示，整個工程在15日晚間10時許會先架設圍籬，預計在16日0許開始移樹，要將4棵印度紫檀樹，移植到大巨蛋內的其他地方，今日的工程最慢在早上6時前會完成作業，全部路樹將在10個工作日內完成。

施工單位也在現場架設液晶螢幕，全程直播移樹狀況，並在網路上公開直播網址，希望大家共同監督工程單位。北市警局得知後，派出信義分局及大安分局50名警力協助交通疏導，並在光復南路周邊駐守，確保民眾及施工單位的安全。

現場也有護樹聯盟成員到場，在臉書上直播與市府人員詢問移樹的合法性及相關問題，市府也派出大巨蛋籌備處副執行長陳世浩出面說明，但也有網友不領情，在直播上直接批評選在夜間施工的北市府是「走後門的市府」。

▲多名護樹聯盟成員陸續到場，施工單位在現場擺放告示牌及直播螢幕供監督民眾觀看。（圖／記者趙永博攝）



▲警方在周邊駐守警戒。（圖／記者趙永博攝）



▲大巨蛋籌備處副執行長陳世浩出面說明移樹工程。（圖／記者趙永博攝）