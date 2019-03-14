拜會白宮、國安會時間加倍　林右昌：非常高興非常成功

政治中心／綜合報導

基隆市長林右昌訪美，美國時間13日早上拜會白宮與國安會重要資深官員會晤，雙方會談了近一個半鐘頭，超過原安排的一倍，林右昌表示「非常高興非常成功」。

▲林右昌訪美國務院。（圖／翻攝推特）



關於這次拜會內容，林右昌說，跟美方交換意見，收穫非常多，也讓美方充分了解台灣的需要，這對台灣未來發展非常有幫助，這次的會晤非常高興非常成功 。

除了拜會白宮之外，林右昌和美國國務院亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）以及國務院台灣協調處副處長戴德年會面，來到美國國務院新鮮感十足，並透過臉書發文「原來這是美國國務院大廳」，還見到駐美代表處政治組長趙怡翔。

▲林右昌訪美國務院。（圖／翻攝推特）



林右昌表示，史墨客的另一半是台灣人，對台灣非常熟悉，雙方在會議室裡就美台及美中三方關係進行意見交換，尤其談到中國與兩岸關係的發展以及亞太安全的看法，中華民國對世界民主陣營的重要性以及需要世界民主陣營支持的急迫性。

林右昌也分享，在《台灣關係法》40週年的2019年，台美的關係已越來越緊密，台美之間的情誼是無庸置疑，我想，國人同胞大家也可以放心。

▲林右昌訪美國務院。（圖／翻攝林右昌臉書）