不敵世錦賽銅牌　連珍羚葉卡捷琳堡大滿貫銀恨

▲連珍羚。（圖／資料照／記者張克銘攝）



記者洪偵源／綜合報導

我國柔道好手連珍羚，繼馬拉喀什大獎賽後，台北時間15日再度於葉卡捷琳堡大滿貫賽，一路過關斬將，闖進女子57公斤級金牌戰，但遭加拿大的出口克里斯塔（Christa Deguchi）壓制吞敗，以銀牌作收。

葉卡捷琳堡大滿貫賽事為IJF（nternational Judo Federation，國際柔道總會）世界巡迴賽系列第三級賽事僅次於世錦賽與大師賽，金牌可挹注積分1800分，銀牌1260分，銅牌則有900分。

目前連珍羚女子57公斤級奧運積分排行榜名列第13名，若扣掉日本地主保障名額，以及13名內出現兩名同一國家選手，非常有機會取得東京奧運資格，排名再往前則更穩固。

連珍羚首輪輪空，16強面對蒙古選手Enkhriilen Lkhagvatogoo，在1分01秒成功以三角鎖壓制對手，取得8強門票，接著再擊敗俄羅斯的迪茲海格洛斯（Diana Dzhigaros）晉級到4強。



4強準決賽連珍羚遭遇世界排名第20的舟久保遙香，纏到黃金得分賽（舊稱驟死賽），以半勝搶下金牌戰門票，對手是加拿大日本混血的出口克里斯塔（Christa Deguchi）。

出口克里斯塔父親為加拿大人，在日本出生，父親當時推薦她學空手道而母親推薦柔道，最後選擇柔道，日本國家隊曾經徵召她，但考量機會後選擇代表加拿大。

出口克里斯塔曾在去年的巴庫世錦賽獲得銅牌，是加拿大首位世錦賽奪牌的女子選手，正積極尋求取得東京奧運的資格。

連珍羚在決賽面對出手克里斯塔，攻勢較難施展，被拖入地板戰後，於1分11秒被對手鎖住右臂吞敗，但仍有1260分的積分進帳。