▲桃園北區水資源回收中心二期擴廠，投入185億增5萬噸處理量。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園北區水資源回收中心二期擴廠工程、15日正式開工，預計明（2020）年底前竣工，平均每日可處理水量可從5萬噸提升至10萬噸。市長鄭文燦出席動土典禮指出，市府投入1,300億元預算，規劃設置12處下水道系統，4年來接管率成長至16.48%，目標4年內全市接管率達60%，帶領桃園城市基礎建設光速前進，並提升市民生活品質。

鄭文燦提及，北區水資源回收中心主要負責處理桃園、蘆竹、八德、龜山等行政區汙水處理，目前約有7萬戶接管，2021年將成長超過10萬戶，二期工程可大幅提升汙水處理量及水資源再生利用，可滿足大園、航空城、觀音工業區等工業用水需求。

▲▼桃園北區水資源回收中心二期擴廠。（圖／桃園市政府提供）

桃園北區水資源回收中心為全市最大汙水處理系統，也是重要示範點，過去獲獎無數，包括獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類特別獎」及「最佳環境文化類優質獎」；有促參界奧斯卡之稱的金擘獎優等獎。

內政部長徐國勇表示，一個城市的進步與否，展現在下水道等隱形建設是否完善，桃園接管率要達到60%並不容易，桃園北區水資源回收中心二期擴廠計畫去年核定通過，將投入185億元增加5萬噸的處理量，12處系統總經費則高達1,300億元，工程竣工後將帶領桃園成為最文明、最進步、最美的直轄市。

水務局長劉振宇表示，北區水資源回收中心二期擴廠計畫將結合MBR高效污水處理技術，並採用唯一國產膜材，可提升國內產業經濟並有效運用水資源，更是全台水廠首創結合工研院「BioNET生物處理技術」，以「多孔性生物擔體」為核心的新型生物處理系統，有效提升本廠總氮去除率20%，讓水質淨化再升級，可加速改善河川水質。