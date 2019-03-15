Moto RAZR可摺疊螢幕手機規格曝光　經典外型再現

▲Motorola摺疊手機造型曝光。（圖／翻攝自YankoDesign）

科技中心／綜合報導

第一款可摺疊螢幕智慧型手機將在短短幾個月內上市，目前無法確定風向會是向著三星Galaxy Fold還是華為Mate X，不過Motorola顯然打算走完全不同的路，透過上下摺疊的方式復刻經典摺疊神機RAZR V3，不過從洩露出來硬體規格來看，該機款應該不是旗艦產品，與Galaxy Fold、Mate X的客群不同。

XDA論壇編輯Mishaal Rahman引述消息來源指出，Motorola摺疊手機將搭載高通S710處理器，採上下摺疊的方式，展開後螢幕為6吋（解析度2142✕876），機身外側則有一個解析度為800✕600、尺寸未知的螢幕。存儲方面，將配備4GB／6GB內存及64GB／128GB儲存空間，電池容量則為2730mAh。據XDA的情報，該機款將有黑色、白色及金色三種選項。

▲RAZR新Logo流出。（圖／取自網路）

稍早前，疑似RAZR新Logo流出，目前尚無法得知這款代號為「Voyager的」款摺疊手機的名稱是Motorola RAZR 還是Moto Razr。

雖說該機款硬體配置不及Galaxy Fold及Mate X，但先前曾有報導透露該機款售價可能為1500美元（約新台幣4.6萬元）較三星Galaxy Fold的1980美元（約新台幣6.1萬元）及Mate X的2299歐元（約新台幣8萬元）便宜得多。