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掀蓋式裝置榮耀再現？Motorola摺疊手機造型曝光

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▲▼Motorola摺疊手機造型曝光。（圖／翻攝自YankoDesign）

▲Motorola摺疊手機造型曝光。（圖／翻攝自YankoDesign）

記者邱倢芯／綜合報導

今年是摺疊手機元年，三星、華為在世界通訊大會（MWC）中展示出最新型態的智慧型手機，成功的吸引消費者目光；而曾經在掀蓋式手機市場獨霸一方的Motorola，外傳將致敬其經典掀蓋手機Motorola RAZR V3，將觸控螢幕加入其中，並將其轉化成新型態的摺疊手機。

▼Motorola摺疊手機設計概念。（圖／翻攝自androidauthority）

▲▼Motorola摺疊手機設計概念。（圖／翻攝自androidauthority）

根據外國媒體The Verge指出，Motorola官方已證實了推出摺疊手機的傳言；不過外型上該公司將不會與三星、華為等廠商拼搏，不走大螢幕、攤開變平板的路線，而是要致敬經典掀蓋手機Motorola RAZR V3，手機採用上下對開的方式打開，開啟後裡面只會有一面6吋觸控螢幕，手機蓋起來之後，外部則會有一塊小小的觸控螢幕。

綜合外電指出，此款Motorola摺疊手機將具備6大特性：

蓋上手機依然可以使用：
在手機蓋起的狀態下，手機蓋可充當觸控板使用，使用者可用單手操控手機，並在背蓋上直接讀取訊息、逛逛Google Chrome網頁等。

背蓋最的支援6個快捷鍵：
一樣在手機蓋上的狀態下，此款手機可提供使用者6組自定義的快捷功能，像是拍照、無線網路開關等；不過屆時推出實機時，可期待Motorola會允許更多的字定義快捷鍵。

手術控制拍照：
在手機開啟的情況下，用戶在開啟拍照功能後可直接點擊螢幕上的快門鍵拍攝；不過外傳此款手機也將可支援手勢控制拍照，也就是說，使用者只要對鏡頭揮揮手，就可操控拍照。

快速啟動Google助理：
用戶可以在手機闔上的時候，透過背蓋上的小螢幕來喚醒Google助理。

小螢幕搭載獨家控制模式：
外傳小螢幕與內部的主螢幕操控模式上稍稍地有區隔性，背蓋小螢幕將會搭載專屬的Moto Display應用程式，來顯示時鐘、天氣等資訊推播。

兩個螢幕可以有不同背景：
此款手機並不會綁定小螢幕必須與主螢幕用一樣的背景；使用者的主螢幕背景可以是與愛人的合照，而外部的小螢幕則是寵物的可愛照片。

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關鍵字：Motorola,摺疊手機,Motorola RAZR V3

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