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春吶移師高雄！「月光．沙灘．比基尼」　旗津滿月趴3月先登場

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▲▼ 觀光局3月底在旗津辦「滿月趴」 。（圖／記者洪正達攝）

▲觀光局3月底將在旗津辦滿月趴，屆時將有月光與比基尼的組合。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

旗津沙灘經多次整頓、復育後，總面積已較回復往日水準，觀光局也看準這個特點，預計在3月22日晚上配合酒吧業者舉辦「旗津滿月趴Cijin Full Moon Party」，這也是新市府團隊就任以來的首場沙灘派對，當晚除報名成功可享「酒水免費」外，甚至邀請國內外知名DJ及舞者到場表演，前1000名報名成功的遊客可免費入場，另外，為「打鐵趁熱」，5月將舉辦春吶 、6月辦春浪、7月將舉辦泡泡趴，詳細活動內容將由市長韓國瑜7日對外公布。

觀光局長潘恆旭表示，這場滿月趴只是開始，接下來希望每個月都能在旗津辦一場主題派對，也希望藉此除去來旗津只是「吃海產」的刻板印象，潘也進一步透露，5月份春吶將移師旗津舉辦，之後還有春浪、泡泡趴都會陸續辦理，也希望提振高雄的觀光人氣。

▲▼ 觀光局3月底在旗津辦「滿月趴」 。（圖／記者洪正達攝）

▲滿月趴記者會請來的舞者，身材都相當火辣。（圖／記者洪正達攝）

潘恆旭也說，「滿月趴 FullMoonParty」是國外相當知名的海邊派對活動，觀光局也藉旗津相當漂亮的海岸線，吸引更多的國際遊客來到觀光，體驗不一樣的海島風光，不過日前才剛公布滿月趴前1000名遊客除免費入場後，名額馬上秒殺，對此潘恆旭也霸氣加碼1000名額，詳細活動報名詳情可到「旗津沙灘吧」粉專查詢。

▲▼ 觀光局3月底在旗津辦「滿月趴」 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼潘恆旭表示，滿月趴為業者自主舉辦，觀光局僅配合未出資。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 觀光局3月底在旗津辦「滿月趴」 。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：高雄市觀光局,旗津,沙灘,滿月趴

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