宏達電VR教育前進高雄　社教館開創「超視界AR/VR體驗房」

▲HTC VIVE「清明上河圖VR－虹橋市集」。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今天（15日）宣布在高雄市立社會教育館內，設立免費虛擬實境體驗空間，以HTC VIVE PRO、HTC VIVE FOCUS裝置，搭配「清明上河圖VR－虹橋市集」、「蓮池潭外傳VR」、「細胞工廠」，打造VR教育體驗。



宏達電繼去年與高雄市政府聯手在大魯閣草衙道打造VR遊樂場「KosmoSpot x VIVELAND」後，今天再次前進高雄市立社會教育館，正式啟用「超視界AR/VR體驗房」，提供12歲以上民眾免費體驗，如何透過VR裝置體驗科技教育。

▲宏達電高雄社教館開創「超視界AR/VR體驗房」。（圖／宏達電提供）



「超視界AR/VR體驗房」提供由HTC團隊VIVE Arts開發製作的曠世巨作，展出以台北故宮的「清明上河圖VR－虹橋市集」，內含原畫欣賞與互動遊戲，讓民眾跨越時空身歷其境走進畫作歷史場景中，身處古代攤商雲集及官民車馬交會市集，並與古人互動，體驗國寶名畫。



「蓮池潭外傳VR」則是從李明則老師的畫作延伸而來的互動遊戲，融合東方的武俠情節，以及西方連環漫畫式的表現手法，讓體驗觀眾透過VR互動裝置參與其中，以不同於原畫中的觀看角度，讓觀眾化身為主角李公子，穿梭在蓮池潭與武俠的奇幻世界。

▲宏達電VR教育前進高雄。（圖／宏達電提供）



「細胞工廠」將提供專為K12（小學一年級至高中三年級）學齡所設計的教學體驗內容，讓學生們能夠透過HTC VIVE FOCUS了解更多科學原理與培養自我思考能力，並身歷其境瞭解核心理論，讓學習更容易。



宏達電表示，超視界AR/VR體驗房利用HTC VIVE PRO、HTC VIVE FOCUS裝置進行虛擬實境互動體驗，展現依不同運行平台的特性而開發的體驗示範，透過電腦CPU強大的效能與運算，以及HTC VIVE FOCUS裝置的便利體驗，提供真實與多元的體驗內容。

▲宏達電前進高雄社教館開創「超視界AR/VR體驗房」。（圖／宏達電提供）