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HTC VIVE推首款雷克斯暴龍VR　躍上美國自然史博物館

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▲HTC VIVE推首款雷克斯暴龍VR　躍上美國自然史博物館。（圖／HTC VIVE提供）

▲HTC VIVE攜手美國自然史博物館，推出首款雷克斯暴龍VR。（圖／HTC VIVE提供）

記者姚惠茹／台北報導

HTC VIVE今天（8日）宣布，從3月11日起推出首款雷克斯暴龍VR體驗《T. rex：Skeleton Crew》，做為美國自然史博物館建館150週年慶的第一個主要展覽，深入探索暴龍的最新研究和發現，尤其是鎖定最有名的「雷克斯霸王龍」。

美國自然史博物館是全球最傑出的科學、文化和教育機構之一，建館150年以來，首次推出互動式多人VR體驗，由美國自然歷史博物館的Science Visualization團隊、HTC VIVE和遊戲開發公司Immersion共同合作開發，可在虛擬空間中處理珍貴的恐龍化石，利用最新科技探索並理解更多的古生物學知識。

HTC VIVE表示，雷克斯暴龍VR體驗適合各年齡的參觀者，最多可同時容納3名體驗者，VR體驗者一開始將置身在類似Saurischian恐龍廳的空間內，當體驗者們合作完成一個由骨骼構建的雷克斯暴龍骨架之後，便可讓暴龍復活，並隨著環境中的柱子逐漸溶解成樹木，大廳將幻化成6千萬年前的美國蒙大拿州沼澤地，體驗者將可如臨現場地觀察雷克斯暴龍當時的生活樣貌。

美國自然史博物館與雷克斯暴龍及其暴龍家族有很深的淵源，像是全世界第一個霸王龍骨架就是由該博物館的傳奇化石獵人Barnum Brown在1902年發現，而且珍貴稀有的雷克斯暴龍原始標本也是館藏之一，公開展示在Saurischian恐龍廳。

美國自然史博物館表示，博物館憑藉120多年的恐龍研究和發現，期望繼續成為恐龍領域的領導者，因此與HTC VIVE合作，透過展覽的VR體驗《T. rex：Skeleton Crew》為這個傳統再增添嶄新內容。
 
《T. rex：The Ultimate Predator》特展展期從2019年3月11日至2020年8月9日，除了展示博物館的首款多人互動VR體驗《T. rex：Skeleton Crew》，還會展出在不同生命階段的真實尺寸的霸王龍重建，包括迄今為止最具科學準確性的霸王龍重現、化石和鑄造品，並透過大型投影和親身動手互動，來完整呈現最具代表性恐龍的傳奇故事。

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關鍵字：宏達電,HTC VIVE,雷克斯暴龍,VR,美國自然史博物館

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