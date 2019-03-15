宏達電VR訂閱服務不到500元吃到飽　Viveport開發者分潤達80%

▲宏達電全球首創無限量VR訂閱服務（Viveport Infinity）。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今天（15日）宣布，全球首創無限量VR訂閱服務（Viveport Infinity）將在4月2日正式上市，提供訂閱會費每個月美金12.99元（約新台幣419元）與每年美金99元（約新台幣3,199元）的2種選擇，同時提高Viveport開發者分潤達80%。

Viveport Infinity訂閱服務適用VIVE與Oculus Rift裝置，特定應用內容也將兼容搭載VIVE WAVE平台的所有VR一體機裝置，同時做為一個跨硬體機種與跨平台的訂閱服務，Viveport Infinity將能夠接觸到更多不同VR裝置的使用者，也能將開發者的優質作品帶到更多更廣的消費者手中。

至於這次首創的無限量VR訂閱服務，則是為會員省下上千美元的購入費用，就能讓會員以最划算的優惠價格取得內容，像是今年的VR大作《憤怒鳥VR：豬之島》在全球上市時程中，就選擇Viveport訂閱服務做為限時首發平台，而且Viveport新用戶隨時註冊申請，便可獲得Viveport Infinity免費兩週的試用體驗。

▲Viveport Infinity。（圖／HTC提供）

同時，宏達電宣布，從今年4月1日到12月31日，針對Viveport Infinity中的內容，Viveport將其開發者分潤機制從7比3的比例調漲為8比2的比例，而且Viveport Infinity會員可以無限制地享受體驗VR內容，讓更多開發者可以增加內容被下載與遊玩的次數，並增加自己潛在的營收。

詳細的會員優惠方案，就是所有Viveport Infinity會員將可享有獨家好康，包括特選內容週末折扣、免費內容贈送及每月優惠，而且從4月2日起，會員將在每個月初收到一張九折優惠券，並在4月2日至4月7日期間，提供超過100款的內容限時優惠。



此外，新會員若在4月2日Viveport Infinity正式上線前完成免費Viveport體驗註冊，即可維持原美金8.99元（新台幣249元）的月費訂價，不過現有的Viveport訂閱服務會員及參加預付方案的用戶，仍可以在2019年間維持原價格續訂Viveport訂閱服務。