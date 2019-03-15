蘋果WWDC 2019 6月3日登場　iOS13要來了

▲蘋果2019全球開發者大會(WWDC 2019)。（圖／翻攝蘋果官網）

科技中心／綜合報導

美國蘋果公司每年都會舉辦全球開發者大會（WWDC），今年確定於6月3日至7日在加州聖荷西舉辦，預計將能匯集全球優秀的開發者和蘋果工程師一同參與盛會，全新的iOS 13、macOS、watchOS和tvOS也可望一同亮相。

據外媒《Gadgets Now》報導，蘋果WWDC 2019的宣傳標語為「Write code. Blow minds.」，活動預計將與往常一樣聚焦在用於iPad和iPhone的iOS作業系統，預計全新的iOS 13、macOS、watchOS和tvOS也可望袃這次活動中一同亮相。

蘋果全球營銷高級副總裁Phil Schiller指出，「WWDC是蘋果公司今年最大的活動，它匯集了來自世界各地的數千名最具創造力和敬業精神的開發人員以及超過一千名的蘋果工程師，以了解我們最新的平台是如何創新，並作為一個連結。」

據《Macrumors》先前的報導，相關資料顯示，WWDC 2019預計有7,000人出席，與去年一致。這一總數可能包括約5,000名開發人員，以及350名左右的WWDC學者，數百名Apple員工和媒體。

若是想參加WWDC 2019，從現在起至美國時間3月20日下午5點為止，可透過WWDC活動網站申請門票，門票將透過隨機抽選的方式決定，蘋果將於美國時間3月21日下午5點前通知申請結果。蘋果今年還提供高達350個WWDC獎助計畫的名額，將為STEM組織的學生和成員提供WWDC的免費機票和住宿。